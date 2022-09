Apple Watch: tutti nuovi modelli

Apple ha finalmente annunciato la nuova lineup degli Apple Watch, presentando i nuovi Apple Watch Serie 8, Apple Watch SE 2022 e l’inedito Apple Watch Ultra (che per mesi abbiamo creduto si sarebbe chiamato "Pro"). Esce dal listino Apple Watch 3, di conseguenza questi tre modelli rappresentano, in modo completo, la nuova gamma di smartwatch della mela morsicata.

Una gamma con prezzi che partono in Italia da 309 euro e arrivano a 1.009 euro e con schede tecniche, chiaramente, molto diverse da un modello all’altro. Ecco tutti i dettagli, i prezzi e le date di arrivo sul mercato dei nuovi Apple Watch.

Apple Watch 8: caratteristiche tecniche

In continuità con la serie precedente Apple Watch 7, anche il nuovo Apple Watch 8 è stato dotato di un display Retina Always-On con luminosità da 1.000 nit e di una cassa in acciaio o alluminio da 41 mm, o 45 mm per i polsi più grossi. Il processore a bordo è l’Apple S8 SiP.

Grazie all’aggiornamento del sistema operativo, che passa a watchOS 9, sono introdotte anche alcune funzionalità nuove che rendono l’Apple Watch 8 simile ai dispositivi di tipo medico.

Difatti, sono introdotte: il rilevamento della temperatura basale, le stime sul ciclo dell’ovulazione, l’avviso in caso di incidente automobilistico, la funzione di cronologia AFib (il rilevamento delle aritmie atriali), una nuovissima funzione per i farmaci. A ciò si aggiunge anche la compatibilità con il roaming telefonico internazionale.

La presenza del doppio sensore per il rilevamento della temperatura, uno a contatto diretto con la pelle e l’altro più superficiale per escludere errori dovuti alla temperatura ambientale, apre ad una serie di funzionalità molto utili, che migliorano il monitoraggio della salute in generale (piccole variazioni di temperatura possono essere il primo segnale di stress), in particolare della donna.

Difatti, è possibile avere traccia sia delle irregolarità del ciclo mestruale, sia delle ovulazioni (ipotizzata, in base alla variazione della temperatura corporea) per conoscere i periodi di fertilità.

Restano invariate, invece le funzioni di rilevamento del battito cardiaco, frequenza cardiaca alta o bassa e monitoraggio ECG, SpO2 (saturimetro). Migliorata l’app per le fasi di allenamento e fasi del sonno.

Apple Watch è certificato IP6X per la resistenza alla polvere resistente all’acqua (ma la "resistenza" non è certificata) fino a 50 metri.

Inoltre grazie alla nuova modalità di risparmio energetico, che disattiva molti sensori e l’Always on Display, si potrà estendere la durata della batteria fino a 36 ore per Apple Watch Series 8 con l’iPhone connesso.

Apple Watch SE: caratteristiche tecniche

Il nuovo Apple Watch SE 2022 entra in gamma facendo fuori Apple Watch 3 e diventando, così, il nuovo Apple Watch di base. A fronte di un prezzo più basso, propone funzionalità interessanti per quanti vogliono iniziare a conoscere il mondo Apple e, soprattutto, usa lo stesso chip di Apple Watch 8 e gli stessi sensori di rilevamento degli incidenti stradali.

Le casse in alluminio hanno dimensioni più ridotte, 40 mm o 44 mm, non c’è la certificazione IP6X, né il sensore di temperatura, né l’always on display ma restano i 1.000 nit di luminosità e il monitoraggio base del ciclo mestruale (ma senza ovulazione).

Apple Watch Ultra: caratteristiche tecniche

L’Apple Watch 8 Ultra rappresenta la vera novità dell’anno. E’ l’orologio dedicato da Apple agli sportivi che praticano discipline estreme, o discipline classiche in ambienti estremi: non è un vero e proprio "rugged" ma quasi, anche grazie alla cassa in titanio da 49 mm e ad una resistenza da -20 a +55 gradi Celsius.

In merito alla resistenza, c’è da precisare una cosa: Apple Watch Ultra non è certificato IPX8 o IPX9, ma solo IP6X. Ciò vuol dire che ha la certificazione IP per la polvere, ma non per l’acqua. Tuttavia, Apple dichiara una "resistenza" all’acqua fino a 100 metri di profondità e il Watch Ultra è certificato EN13319, ovvero secondo lo standard di riferimento per le attrezzature da immersione.

La doppia certificazione EN13319 e MIL‑STD 810H (di tipo militare), poi, conferma che l’Apple Watch 8 si presta a essere il fedele collaboratore anche in ambienti poco ospitali o in caso di attività estreme, come scalate, immersioni o allenamenti e gare sportive di tipo professionale. Non c’è una versione con il solo GPS: la connettività cellulare è sempre inclusa.

Il display è di nuovo di tipo Always On ma il grado di luminosità passa agli eccezionali 2.000 nit, che si possono rivelare molto utili, in ambienti particolarmente illuminati e sotto il sole del deserto e offrono, più in generale, una chiara visibilità dello schermo. C’è anche una sorta di "dark mode", che al contrario rende lo schermo leggibile al buio senza diffondere troppa luce intorno all’utente.

Il monitoraggio dei parametri di salute include i nuovi sensori per il rilevamento della temperatura corporea che migliorano i risultati del monitoraggio dello stress, sonno e salute femminile. Ovvaimente sono presenti anche i monitoraggi ECG, battito cardiaco anomalo, saturimetro SpO2. Più tante funzioni per l’allenamento sportivo o il fitness in genere.

Infine, solo su questa versione, è stata installata una sirena di allarme a 86 decibel, utile a attirare l’attenzione in caso di pericolo.

Nuovi Apple Watch: prezzi e disponibilità

Apple Watch 8 e Apple Watch SE 2022 sono in preordine da oggi e in consegna dal 16 settembre ai prezzi di partenza di:

Apple Watch 8 da 41 mm solo GPS: 509 euro

Apple Watch 8 da 45 mm solo GPS: 549 euro

Apple Watch 8 da 41 mm GPS+Cellular: 629 euro

Apple Watch 8 da 45 mm GPS+Cellular: 669 euro

Apple Watch SE da 40 mm solo GPS: 309 euro

Apple Watch SE da 44 mm solo GPS: 349 euro

Apple Watch SE da 40 mm GPS+Cellular: 359 euro

Apple Watch SE da 40 mm GPS+Cellular: 399 euro

L’Apple Wacth 8 Ultra sarà disponibile dal 23 settembre al prezzo di 1.009 euro.