Apple Watch, tornano disponibili monitoraggio cardiaco ed ECG

Una spinosa controversia legale in USA ha privato gli acquirenti di Apple Watch 4 e successivi di due funzioni molto importanti per il monitoraggio della salute, ma ora sembra tutto finito

Per un lungo periodo, Apple ha dovuto disabilitare alcune funzionalità chiave dei suoi Apple Watch a causa di dispute legali iniziate nel 2021. Ora, grazie a una recente vittoria in tribunale, ormai definitiva, gli utenti possono nuovamente usufruire del monitoraggio cardiaco e dell’ECG e Apple non rischia più di subire divieti di vendita e di esportazione dei suoi smartwatch.

Apple Vs. AliveCor: il processo

Nel 2021, AliveCor, azienda produttrice di dispositivi medici, ha citato in giudizio Apple, accusandola di aver violato tre brevetti relativi alla tecnologia di monitoraggio cardiaco e dell’ECG.

AliveCor sosteneva che Apple avesse copiato la sua tecnologia, presente nel KardiaBand, un cinturino accessorio per Apple Watch in grado di monitorare la frequenza cardiaca e rilevare anomalie come la fibrillazione atriale grazie ad alcuni sensori integrati.

L’azienda affermava che Apple avesse reso il suo sistema operativo iOS incompatibile con il KardiaBand, estromettendola dal mercato.

Inizialmente, l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) aveva dato ragione ad AliveCor. Tuttavia, Apple ha richiesto una revisione da parte del Patent Trial and Appeal Board (PTAB), che nel 2022 ha invalidato i brevetti di AliveCor.

Nonostante ciò, l’International Trade Commission (ITC) aveva raccomandato un divieto di importazione per Apple Watch, poi sospeso in attesa dell’esito degli appelli.

Recentemente, la Corte d’Appello Federale degli Stati Uniti ha confermato l’invalidazione dei brevetti di AliveCor, annullando di fatto la sentenza dell’ITC e permettendo ad Apple di continuare a vendere i suoi Apple Watch senza restrizioni. AliveCor si è detta “profondamente delusa” dalla decisione, ma ha assicurato che continuerà a innovare nel settore della salute digitale.

KardiaBand, in ogni caso, è ancora in vendita al prezzo di 199 dollari.

Apple Watch: tornano monitoraggio cardiaco ed ECG

Con la risoluzione della disputa legale, gli utenti di Apple Watch Series 4 e modelli successivi, inclusi tutti i modelli di Apple Watch Ultra, possono nuovamente utilizzare le funzioni di monitoraggio cardiaco e ECG.

L’Apple Watch misura continuamente la frequenza cardiaca durante l’esercizio e per i 3 minuti successivi, per determinare la frequenza in fase di recupero.

Il sensore ottico utilizza luci LED verdi e infrarossi per rilevare la quantità di sangue che scorre nel polso, calcolando così la frequenza cardiaca. È possibile attivare le notifiche per essere avvisati se il battito cardiaco supera o scende sotto una soglia stabilita, o in caso di ritmo cardiaco irregolare.

Per controllare la frequenza cardiaca, è sufficiente aprire l’app Battito cardiaco.

L’app ECG registra i segnali elettrici del cuore tramite il sensore cardiaco elettrico, rilevando la frequenza cardiaca e verificando la sincronizzazione tra le cavità superiori e inferiori del cuore.

Per effettuare un ECG, l’utente deve aprire l’app ECG sull’Apple Watch, appoggiare le braccia su un tavolo o sulle gambe e tenere un dito sulla Digital Crown per 30 secondi. Al termine della registrazione, l’app fornirà una classificazione del ritmo cardiaco.

I risultati vengono salvati nell’app Salute sull’iPhone, e possono essere condivisi in formato PDF con il proprio medico.