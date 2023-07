Apple Watch 8, mai così conveniente: oggi lo paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Sempre più un sostituto dello smartphone. L’Apple Watch Series 8, ultimo smartwatch rilasciato dalla Casa di Cupertino, si candida a essere il rimpiazzo perfetto per il tuo smartphone. Un piccolo portento della tecnologia grazie al quale potrai scegliere di lasciare il telefonino in tasca, o addirittura a casa.

Dotato di un ampio Retina Display always-on, potrai sempre consultare le notifiche in arrivo dalla posta elettronica e dalle tue app di messaggistica senza problemi di visualizzazione. I potenti chip sviluppati dagli ingegneri Apple consentono poi l’esecuzione contemporanea di più app, mentre i sensori presenti all’interno della cassa da 45 millimetri monitorano il tuo stato di salute e i progressi fatti registrare negli allenamenti. Insomma, un prodotto completo disponibile oggi su Amazon a un prezzo eccezionale: un’offerta così non si è mai vista prima.

Apple Watch 8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Bellissimo e indistruttibile (o quasi). Dotato di un ampio e luminoso Retina Display, l’Apple Watch 8 garantisce un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il cristallo frontale e la base piatta assicura resistenza agli urti, alla polvere e all’acqua.

Grazie ai sensori avanzati presenti all’interno della cassa del Watch 8, poi, sarai in grado di conoscere in tempo reale informazioni sul tuo stato di salute e dati sugli allenamenti e sullo stato di forma. Grazie al sensore cardiaco potrai consultare il tuo battito del cuore 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che vuoi. E in caso di anomalie, riceverai delle notifiche così da poterti rivolgere al tuo medico.

L’Apple Watch 8 può poi monitorare tutti i tuoi spostamenti, fornendoti consigli utili su come migliorare il tuo stato di forma. Potrai scoprire come procedono i tuoi programmi di allenamento e valutarne immediatamente l’efficacia. Sfruttando l’accelerometro è poi in grado di rilevare cadute improvvise, avviando chiamate di emergenza nel caso in cui non ti dovessi muovere più.

La batteria garantisce un’autonomia sufficiente ad arrivare a fine giornata, così da poterlo utilizzare quando più ti serve. E nel caso ti dovessi trovare "a secco" saranno sufficienti pochi minuti di ricarica per avere qualche ora di utilizzo in più.

Apple Watch a rate su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, l’Apple Watch Series 8 non è mai stato così conveniente come oggi. Una promozione da non farsi scappare: lo smartwatch della Mela Morsicata è disponibile con uno sconto del 20% e costa 439,00 euro. Il risparmio rispetto al prezzo originario è consistente: acquistando l’Apple Watch 8 lo pagherete 110 euro in meno.

A questo si aggiunge la possibilità di pagarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. In questo caso, l’Apple Watch 8 costa 87,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch Series 8 con cassa da 45 mm e GPS