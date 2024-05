Apple Watch 9, sconto mai visto prima: è da comprare subito

Oggi trovi l'Apple Watch 9 con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest'ultimo periodo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri l'offerta

Fonte foto: Apple Newsroom

L’Apple Watch 9 è l’ultima versione dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Un orologio che con il tempo è migliorato enormemente, introducendo sempre nuove funzionalità e nuove app molto utili nella vita quotidiana. Smartwatch diventato iconico sia per il suo design (lo si riconosce al primo sguardo) sia per la sua capacità di tenere sotto controllo i principali parametri vitali. L’Apple Watch 9 oggi è il protagonista di una migliori promo disponibili su Amazon per un orologio della sua fascia di prezzo. Grazie allo sconto IVA disponibile per la versione da 41mm (la più piccolina) risparmi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Un vero affare per uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato. Questa nuova versione è dotato di un processore ancora più potente che assicura prestazioni migliori e ha anche uno schermo più luminoso rispetto al passato. Miglioramenti significativi anche per alcune delle funzionalità più utilizzate, come ad esempio l’app ECG che ti avvisa se nota qualcosa di anomalo nel battito cardiaco oppure il monitoraggio avanzato del sonno. Per gli amanti dell’attività fisica sono presenti tante app che ti permettono di raccogliere dati utili e interessanti sulle tue performance.

Apple Watch 9

Apple Watch 9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno sconto così non lo si vedeva da tanto tempo per l’Apple Watch 9. L’orologio smart dell’azienda di Cupertino è disponibile su Amazon con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo a 369 euro, con un risparmio che sfiora i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 73,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordini). Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Apple Watch 9

Apple Watch 9: caratteristiche e funzionalità

Conosciamo meglio l’Apple Watch 9. Partiamo proprio dal cinturino Loop, elastico, comodissimo al polso e facile da indossare così come da togliere. Si compone di 16.000 fili in poliestere, intrecciati con fibre ultrasottili di silicone, realizzati in modo da durare nel tempo e resistere anche all’acqua e alla polvere. Precise poi le misurazioni offerte: dal battito cardiaco all’ossigeno nel sangue passando per il ciclo mestruale fino alle varie fasi del sonno. Sarà il tuo medico a portata di…polso.

Ma la vera chicca sono le funzioni "Rilevamento incidenti" e "Rilevamento cadute". In questo modo, qualora non possa tu chiamare i soccorsi, il dispositivo lo farà per te. Inoltre, con la funzione "SOS emergenze" potrai inviare una richiesta di aiuto ai contatti che avrai selezionato. Se hai altri dispositivi Apple, potrai collegarlo al tuo iPhone, Mac o iPad, per creare un autentico Hub. Disponibile anche Apple Pay, per pagamenti veloci e sicuri cashless.

Apple Watch 9