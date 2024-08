Apple Watch 9, il prezzo è sorprendente: sconto mai visto prima

Oggi trovi l'Apple Watch 9 con uno sconto IVA che ti fa approfittare di un super prezzo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Occasione imperdibile

È lo smartwatch più iconico tra quelli in commercio, e quindi anche il più richiesto degli utenti. Senza troppi giri di parole, stiamo parlando dell’Apple Watch 9, l’ultima versione dell’orologio top di gamma dell’azienda di Cupertino. Dal suo debutto sul mercato con il primo modello, lo smartwatch dell’azienda di Cupertino è sempre stato uno dei più richiesti sul mercato, nonostante un prezzo decisamente superiore alla media. Per questo motivo quando lo si trova in promo al minimo storico e con uno sconto mai visto prima bisogna approfittarne subito. Ed è esattamente quello che accade oggi con la versione da 45 mm dell’Apple Watch 9, la più grande tra quelle disponibili sul mercato.

Il merito è dello sconto IVA che trovi su Amazon che ti fa risparmiare decine di euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartwatch non ha bisogno di molte presentazioni, stiamo parlando di un orologio con caratteristiche uniche e funzionalità pensate appositamente per la vita di tutti i giorni. Inoltre, in questa nuova versione sono state aggiunte alcune feature molto utili, come ad esempio la possibilità di utilizzare i gesti per comandarlo quando si hanno le mani impegnate.

Apple Watch 9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da urlo. Da oggi trovi l’Apple Watch 9 in promo con uno sconto del 18% e lo paghi 399 euro, il minimo storico in quest’ultimo periodo. Il risparmio sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’orologio è già disponibile per la spedizione e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni.

Apple Watch 9: le caratteristiche tecniche

Un deciso salto in avanti dal punto di vista tecnologico. L’Apple Watch 9 non è un semplice aggiornamento rispetto al modello dello scorso anno, ma porta con sé molte novità, sia a livello di caratteristiche sia di funzionalità. Partiamo con le prime.

L’azienda di Cupertino ha dotato il suo smartwatch di punta del nuovo system in package S9 che lo rende più funzionale e più potente allo stesso tempo. Questo chip permette all’orologio smart di supportare nuove funzioni (come la possibilità di utilizzare i gesti per controllarlo), ma anche di assicurare prestazioni superiori. Grandi novità anche sul fronte del display. Il nuovo schermo touch presente sull’Apple Watch lo rende due volte più luminoso rispetto al modello precedente e tocca un picco di 2.000 nit, rendendolo visibile anche sotto la luce del sole.

L’Apple Watch, anche in questa nona versione, resta un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di uno strumento affidabile per controllare il proprio stato di salute. Lo smartwatch tiene sotto controllo in tempo reale tanti dati differenti, dalla frequenza cardiaca allo stress quotidiano, e ti avvisa in tempo reale se c’è qualcosa che non va. Con l’app ECG puoi generare un elettrocardiogramma in grado di rilevare la fibrillazione atriale. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno.

Se sei un appassionato di fitness, l’Apple Watch 9 è il tuo compagno ideale. Con gli anelli di attività hai sempre sottocchio quello che fai durante il giorno e lo smartwatch ti segue in ogni allenamento, dal rafforzamento muscolare, alla corsa fino alle meditazioni.

Tra le nuove funzioni aggiunte quest’anno c’è anche il Rilevamento incidenti: in caso di grave un grave incidente con l’auto, lo smartwatch è in grado di chiamare i soccorsi e avvisare i contatti di emergenza.

