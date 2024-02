Apple Watch 9 a prezzo mai visto prima: va comprato adesso

Fonte foto: Apple Newsroom

Il compagno essenziale per uno stile di vita sano ed equilibrato. Grazie ai vari sensori presenti nella cassa, l’Apple Watch Series 9 si trasforma all’occorrenza in un piccolo dispositivo salva-vita, pronto a segnalarci problemi di salute e invitarci a migliorare il nsotro stile di vita.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Le funzionalità di monitoraggio dell’attività fisica e dello stato psico-fisico, però, sono solo la proverbiale punta dell’iceberg. Lo smartwatch della Mela Morsicata è perfetto anche per gestire gli impegni della giornata, comunicare con colleghi e amici, pagare e molto altro ancora. Il tutto a un prezzo imperdibile: lo sconto top garantito oggi da Amazon ti fa risparmiare decine e decine di euro. E puoi anche scegliere di pagarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria.

Apple Watch 9, Galassia

Apple Watch 9, Mezzanotte

Apple Watch 9, Rosa confetto

Apple Watch 9, Blu Tempesta

Apple Watch 9 a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Mai conveniente come oggi. E non solo per lo sconto top garantito da Amazon. Comprando oggi l’Apple Watch 9 potrete pagarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo smartwatch del produttore californiano è disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 20%. In questo modo, l’Apple Watch Series 9 (in tutte le varie colorazioni) può essere acquistato a 369,00 euro con un risparmio di 90 euro rispetto al prezzo consigliato dalla casa di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Così facendo, l’Apple Watch 9 costa 73,80 euro al mese per cinque mesi. Praticamente, il costo di due caffè al giorno.

Apple Watch 9, Galassia

Apple Watch 9, Mezzanotte

Apple Watch 9, Rosa confetto

Apple Watch 9, Blu Tempesta

Apple Watch 9 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un wearable tutto nuovo. Anche se a una prima occhiata l’Apple Watch 9 può ricordare molto da vicino i suoi predecessori, l’ultimo nato in quel di Cupertino presenta una suite di sensorie e funzionalità nuove di zecca per potenziare ulteriormente le sue capacità di rilevamento dei movimenti, dei parametri vitali più importanti e molto altro ancora.

La scheda tecnica dell’Apple Watch 9 parla chiaro. All’interno della cassa trova spazio il nuovo chip S9, un processore potente come mai prima d’ora grazie al quale lo smartwatch non accuserà problemi o rallentamenti nell’eseguire anche gli applicativi più esigenti. Il Display Retina Always-On con luminosità fino a 2000 nits assicura una leggibilità perfetta in qualunque condizione di luminosità. Anche all’aperto sotto la luce diretta del sole non avrete difficoltà a leggere numeri, lettere e interagire con la nuova interfaccia ancora più intuitiva.

All’interno della cassa, come detto, trova spazio una nuova suite di sensori pensati per monitorare la tua salute e i tuoi allenamenti. Grazie all’Apple Watch 9 tieni d’occhio il livello di ossigeno nel sangue e fai un ECG ogni volta che vuoi. E in caso di ritmo cardiaco irregolare riceverai delle notifiche così da poterti rivolgere a uno specialista. Puoi poi monitorare la qualità del tuo riposo guardando quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo.

L’Apple Watch Series 9 è poi un ottimo compagno di allenamenti. Un vero e proprio personal trainer da polso pronto a darti i suggerimenti giusti per ottimizzare lo sforzo e migliorare le tue prestazioni. L’app Allenamento riconosce automaticamente decine di attività sportive, fornendoti dati avanzati sui tuoi allenamenti da comparare con i parametri registrati dal sensore cardiaco.

Sincronizzandolo con l’iPhone, poi, potrai utilizzarlo per gestire posta elettronica e agenda, rispondere a chiamate, controllare la musica, pagare touchless e molto altro ancora.

Apple Watch 9, Galassia

Apple Watch 9, Mezzanotte

Apple Watch 9, Rosa confetto

Apple Watch 9, Blu Tempesta