Apple Watch SE a prezzo incredibile: va comprato immediatamente

Nella grande famiglia degli smartwatch Apple è considerato quello "economico". Un termine utilizzato in maniera quasi dispregiativa, ma a ben vedere l’Apple Watch SE di seconda generazione è tutt’altro che un dispositivo di bassa qualità.

Lo smartwatch della Mela Morsicata ha infatti ben poco da invidiare al resto della concorrenza sul fronte delle specifiche e delle funzionalità. Basta scorrere, anche velocemente, la scheda tecnica dell'Apple Watch SE di seconda generazione per rendersi conto che si tratta di un dispositivo decisamente potente, versatile e funzionale. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto top garantito da Amazon fa scendere il prezzo dell'Apple Watch SE 2à generazione al minimo storico. E puoi anche scegliere di pagarlo a rate a tasso 0.

Apple Watch SE 2à generazione, Mezzanotte

Apple Watch SE 2à generazione, Galassia

Apple Watch SE 2à generazione, Blu Tempesta

Apple Watch SE seconda generazione a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Mai così conveniente. Comprando oggi l’Apple Watch SE seconda generazione con cassa da 40 millimetri – disponibile in tre diverse colorazioni – potrai risparmiare decine e decine di euro. Merito dello sconto del 24% sul prezzo di listino (12% sul prezzo più basso recente), che fa toccare al prezzo il livello più basso mai registrato: non lo troverai a un prezzo più basso. Acquistandolo adesso lo paghi 219,90 euro contro i 289,00 euro del prezzo consigliato da Apple.

A questo, come accennato inizialmente, si aggiunge la possibilità di pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare in cinque rate a tasso 0. In questo modo, l’Apple Watch SE 2 generazione costa 43,98 euro al mese per cinque mesi. Praticamente un caffè al giorno.

Apple Watch SE 2° generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una scheda tecnica di tutto rispetto che, unita a un prezzo molto più che interessante, rendono l’Apple Watch SE di seconda generazione un vero e proprio best buy di categoria. Lo smartwatch economico della Casa di Cupertino è progettato per dare risposta a tutte le tue esigenze quotidiane: dal lavoro al tempo libero, passando per i momenti in cui riposi.

Il Retina Display ha una risoluzione di 368×488 pixel e, grazie alla luminosità di 1000 Nits, garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità. Un pannello OLED di altissima qualità, caratterizzato da colori vividi e realistici come mai prima d’ora.

All’interno della cassa in alluminio, invece, trovano spazio sensori e chip per lavorare e monitorare stato di salute, allenamenti e benessere psicologico. L’Apple Watch SE di seconda generazione non avrà difficoltà a eseguire più applicazioni contemporaneamente: potrai facilmente e velocemente controllare la posta elettronica e le app di messaggistica (oltra all’agenda quotidiana), rispondere e fare chiamate o gestire la riproduzione musicale.

La suite di sensori di movimento è l’ideale per tenere traccia automaticamente delle sessioni di allenamento e monitorare sforzi e progressi. Sincronizzandolo con l’iPhone avrai sempre una panoramica completa su tutti i tuoi spostamenti e movimenti: potrai valutare ogni singola sessione di allenamento e scoprire quali sono i tuoi punti deboli. Inoltre, l’Apple Watch SE 2à generazione monitora autonomamente il sonno e registra i tuoi stati d’umore, permettendoti di curare anche la tua salute mentale.

