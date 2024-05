Apple Watch, prezzo crollato al minimo storico: sconto mai visto prima

Oggi trovi l'Apple Watch di seconda generazione in offerta con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Uno smartwatch che non passa di certo inosservato. E i motivi sono due: il nome "che porta" e lo sconto con cui lo trovi oggi su Amazon. Un’accoppiata davvero eccezionale che non bisogna farsi sfuggire. Stiamo parlando dell’Apple Watch SE di seconda generazione, l’orologio smart economico dell’azienda di Cupertino lanciato lo scorso anno sul mercato e che oggi diventa un vero best-buy. Grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon, il prezzo dell’orologio scende al minimo storico (sconto del 31%) e al miglior prezzo di sempre. Un’occasione da non farsi sfuggire per uno degli smartwatch più acquistati degli ultimi mesi.

Il prezzo così basso potrebbe trare in inganno, ma si tratta a tutti gli effetti di un Apple Watch. Design, schermo e funzionalità sono quelle tipiche di un orologio Apple. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca è in grado di tenere sotto controllo tutti i parametri vitali più importanti e con gli anelli di attività ti supporta negli allenamenti quotidiano. Lo puoi utilizzare anche quando sei in piscina essendo impermeabile. Un orologio completo a un super prezzo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Un’offerta così non la si era mai vista per l’Apple Watch SE di seconda generazione. L’orologio lowcost di Amazon è in promo a un prezzo di 199 euro, con uno sconto del 31% su quello di listino. Per un dispositivo dell’azienda di Cupertino uscito da poco sul mercato si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: è già difficile trovarli in offerta, con uno sconto così elevato diventano immediatamente dei best-buy. Il risparmio è di circa 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 39,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni Amazon. Puoi scegliere tra due diverse colorazioni.

Apple Watch SE di seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

È a tutti gli effetti un Apple Watch e ha tutto per farsi amare: design moderno, funzionalità all’avanguardia e un prezzo che lo fa diventare uno dei migliori orologi sul mercato per rapporto qualità-prezzo. L’Apple Watch SE di seconda generazione ti offre tutto quello di cui hai bisogno per tenere sotto controllo parametri vitali e gli allenamenti quotidiani. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Il modello che troviamo oggi è in offerta è quello un po’ più piccolino con schermo da 40 mm, perfetto per qualsiasi polso. Il design è quello quadrato tipico degli orologi dell’azienda di Cupertino e hai tutte le informazioni di cui hai bisogno sempre a portata di mano. Presente anche la Digital Crown che ti permette di navigare velocemente tra i vari menu dell’orologio. Si collega velocemente anche al tuo smartphone e riceve costantemente gli aggiornamenti del sistema operativo con le nuove funzionalità.

Sotto lo schermo touch si nasconde l’anima tech dell’orologio. Il processore S8 assicura prestazioni top, mentre i tanti sensori tengono sotto controllo diverse funzioni. L’Apple Watch SE di seconda generazione è una delle migliori scelte che puoi fare se il tuo obiettivo è quello di monitorare salute e attività fisica. La frequenza cardiaca viene controllata continuamente e l’orologio ti avvisa se è troppo alta o troppo bassa, oppure se il ritmo è irregolare. Presente anche l’app per il monitoraggio del sonno, con suggerimenti su come migliorare il riposo notturno.

Per gli amanti dell’attività fisica, ci sono gli Anelli di Attività che ti mostrano sinteticamente come ti sei allenato durante il giorno, i passi effettuati e le calorie bruciate. Puoi scegliere tra tantissimi sport differenti, tra cui tutti quelli più praticati (corsa, ciclismo e anche il nuoto). Puoi anche scegliere allenamenti personalizzati o le sfide Attività per migliorare le tue prestazioni.

