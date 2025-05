Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Marek Szandurski / Shutterstock

Nei prossimi mesi Apple dovrebbe portare sul mercato i nuovi processori M5, chip che andranno a ridefinire le performance dei futuri Mac e che, secondo Mark Gurman di Bloomberg, rappresentano il primo passo verso una strategia che guarda al futuro.

Da quello che dice il giornalista, infatti, il colosso di Cupertino è già al lavoro su nuovi processori che in modi diversi andranno a influenzare notebook smartphone, wearable e tutto ciò che fa parte dell’ecosistema di prodotti e servizi della celebre mela.

Cosa sappiamo dei progetti futuro di Apple Silicon

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, Apple starebbe lavorando a quattro diverse famiglie di processori, ognuna di queste pronta a rispondere a esigenze specifiche nei vari prodotti del suo ecosistema hardware.

Al momento sappiamo che ci sono dei chip contrassegnati dai nomi in codice Komodo e Borneo che dovrebbero essere rispettivamente i futuri M6 e M7.

Al momento non sono disponibili dettagli tecnici ma ci si attende un incremento importante delle prestazioni (sia CPU che GPU), un aumento del rendimento per le funzioni di Apple Intelligence, una migliore gestione dei consumi energetici e una integrazione più profonda con macOS e iPadOS.

Altra indiscrezione interessante prende il nome di progetto Sotra, un chip che dovrebbe essere destinato ai prodotti desktop per l’utilizzo professionale ma che a differenza degli attuali M3 Ultra costruiti tramite la tecnologia Ultra Fusion, dovrebbe rappresentare un nuovo inizio per Apple, con un chip progettato da zero per superare i limiti strutturali dei componenti attualmente sul mercato.

Sotra dovrebbe quindi spingere ben oltre le potenzialità dei futuri Mac e garantire performance di fascia workstation molto superiori.

Altra novità in arrivo è progetto Baltra, una ricerca ancora segreta ma già in fase avanzata di sviluppo, che dovrebbe avere lo scopo di realizzare SoC per infrastrutture server specificamente progettati per alimentare le soluzioni di intelligenza artificiale per Apple Intelligence.

Le prime indiscrezioni parlano di chip con specifiche davvero incredibili con fino a 256 core CPU e 640 core GPU, pronti a diventare la base hardware per sostenere l’elaborazione su larga scala delle future tecnologie AI di Apple.

Altri progetti in fase di sviluppo

Secondo Bloomberg, i progetti futuri di Apple Silicon non si limiteranno a Mac, iPad e server ma l’azienda sarebbe anche al lavoro su alcuni chip per dei nuovi occhiali smart con capacità computazionali miniaturizzate, un paio di AirPods con fotocamera e funzioni avanzate per la realtà aumentata o riconoscimento visivo e gli Apple Watch di nuova generazione, forse con un sistema di fotocamere integrato e sensori più sofisticati.

Pur non essendoci ancora molte informazioni, con queste indiscrezioni appare evidente che il colosso di Cupertino stia rivedendo il proprio catalogo di device, puntando tutto sull’intelligenza artificiale e sulla creazione di un nuovo ecosistema proprietario, totalmente interconnesso.

Per ora, quindi, non resta che attendere maggiori informazioni al riguardo ma, vista la crescente attenzione dell’azienda verso le tecnologie AI, è lecito ipotizzare che da qui ai prossimi mesi non mancheranno ulteriori aggiornamenti.