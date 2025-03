Fonte foto: Apple

Apple ha annunciato le date ufficiali della WWDC 2025. La nuova edizione della Worldwide Developers Conference, come ogni anno, rappresenterà l’occasione per l’azienda di Cupertino di svelare le novità in arrivo per il suo ecosistema di prodotti e servizi.

Le date

La WWDC 2025 si svolgerà tra il 9 e il 13 giugno e inizierà con un grande evento in programma ad Apple Park proprio nella giornata del 9 giugno. Susan Prescott, vicepresidente di Worldwide Developer Relations di Apple, ha così commentato: “Siamo entusiasti di celebrare un altro anno incredibile di WWDC con la nostra comunità di sviluppatori globali. Non vediamo l’ora di condividere gli ultimi strumenti e tecnologie che daranno potere agli sviluppatori e li aiuteranno a continuare a innovare“. I vari eventi che caratterizzeranno l’evento potranno essere seguiti in streaming, anche tramite il canale YouTube di Apple Developer.

Le novità in arrivo

Per il momento, Apple non ha fornito informazioni in merito alle novità in arrivo in occasione della WWDC 2025. L’edizione scorsa fu caratterizzata dal debutto di Apple Intelligence che, quasi un anno dopo, è ancora molto lontana dal raggiungere gli obiettivi fissati dalla casa di Cupertino.

Tra le novità di quest’anno dovrebbe esserci la conferma di un restyling per iOS (e iPadOS) con un nuovo linguaggio stilistico in arrivo grazie al prossimo major update, iOS 19 (e iPadOS 19) che sarà rilasciato in versione stabile nel corso della seconda metà del 2025.

Potrebbe esserci spazio anche per una delle prossime novità del futuro di Apple, il nuovo iPhone 17 Air. Questa variante della prossima generazione di iPhone sarà caratterizzata da uno spessore ridotto ma non sarà un iPhone senza porte. Il debutto ufficiale di iPhone 17 Air è previsto per il prossimo mese di settembre, insieme a tutti gli altri modelli della linea iPhone 17. Apple, però, potrebbe anticipare lo smartphone, mostrando un prototipo o un concept del nuovo modello.

Ci sono possibili novità anche per la gamma Mac. In particolare, la WWDC 2025 potrebbe essere l’occasione per mostrare il nuovo Mac Pro, ancora in attesa di un aggiornamento dal 2023. I tempi sono maturi per ulteriori novità in tal senso. Non dovrebbero esserci nuovi iPad o MacBook (le due linee sono state aggiornate di recente).

Per quanto riguarda i servizi, molto probabilmente Apple si concentrerà su Apple Intelligence e sulla nuova Siri. L’intelligenza artificiale rappresenta il futuro dell’industria e Apple ha bisogno di accelerare lo sviluppo dei suoi servizi. La WWDC 2025 può essere l’occasione giusta per mostrare le novità in arrivo. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.