Fonte foto: Apple

Apple ha in programma diverse novità per il suo futuro. Oltre all’ambizioso progetto del nuovo iPhone pieghevole, infatti, la casa di Cupertino prepara un importante aggiornamento per la sua gamma di cuffie true wireless. In rampa di lancio, infatti, ci sarebbero le nuove AirPods Pro 3, nuova generazione degli auricolari “Pro” che, da tempo, attendono un aggiornamento. Le indiscrezioni sul progetto sono emerse in queste ore e il debutto potrebbe essere più vicino di quanto ipotizzato in precedenza, come anticipato dall’insider Aaron Perris su X.

AirPods Pro 3: il debutto è vicino?

Le indiscrezioni sulla nuova generazione di AirPods Pro arrivano da una riga di codice del software di Apple. In una descrizione, infatti, i requisiti per utilizzare una determinata funzione sono stati modificati. La descrizione precedente indicava semplicemente “AirPods Pro di seconda generazione” mentre la nuova riporta la dicitura “AirPods Pro 2 e versioni successive“.

In sostanza, Apple potrebbe essere al lavoro per preparare il terreno al debutto delle nuove AirPods Pro 3 che, inevitabilmente, andranno a integrarsi nell’ecosistema di prodotti e servizi dell’azienda. Al momento, è importante evidenziare, non ci sono ulteriori indiscrezioni sul nuovo modello e, di conseguenza, sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un’idea più precisa.

Come sempre, però, la casa di Cupertino cura tutto nei minimi dettagli. Di conseguenza, anche una piccola modifica di una descrizione all’interno del codice di un suo software può rappresentare una conferma importante in merito all’arrivo di un nuovo prodotto come le attese AirPods Pro 3.

Da segnalare, inoltre, che, già da tempo, si parla di questo nuovo prodotto che potrebbe avere una profonda integrazione con l’intelligenza artificiale e con la suite Apple Intelligence. L’azienda di Cupertino punterebbe a realizzare un prodotto in grado di tradurre le conversazioni in tempo reale, abbattendo le barriere di linguaggio.

Naturalmente, non mancheranno novità sia in termini di design che per quanto riguarda il comparto hardware. Maggiori dettagli in merito dovrebbero arrivare a breve. La data di debutto delle nuove AirPods Pro 3 potrebbe essere più vicina.

AirPods Pro 3: quando arrivano?

Al momento, non ci sono informazioni in merito alla data di lancio delle AirPods Pro 3. La nuova generazione di cuffie true wireless “pro” della gamma di Cupertino, però, potrebbe debuttare già in occasione della WWDC 2025, soprattutto se le indiscrezioni relative all’integrazione con l’AI dovessero trovare conferma. Di conseguenza, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire a giugno, con le vendite che partiranno nelle settimane successive. Ulteriori aggiornamenti in merito potrebbero arrivare molto presto.