Ecco tutte le aree marine protette in Italia: uno sguardo complessivo in tutte le Regioni., con le necessarie regole da seguire

Sono 29 in totale le aree marine protette in Italia. A ciò si aggiungono due parchi sommersi, che vano a tutelare in totale 228mila ettari di mare, circa, e 700 km di costa, più o meno. Generalmente ogni singola area è suddivisa in 3 tipologie, con differenti gradi di tutela.

Tutte le aree marine protette

Come detto, sono 29 le aree marine protette in Italia, cui si aggiungono due parchi sommersi e anche il Santuario internazionale dei mammiferi marini, noto come Santuario dei Cetacei. Di seguito l’elenco completo:

Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana;

Area marina protetta Capo Carbonara;

Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine;

Area marina protetta Capo Milazzo;

Area marina protetta Capo Rizzuto;

Area marina protetta Capo Testa – Punta Falcone;

Area marina protetta Cinque Terre;

Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta;

Area marina protetta Isole Egadi;

Area marina protetta Isola dell’Asinara;

Area marina protetta Isola di Bergeggi;

Area marina protetta Isola di Ustica;

Area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano;

Area marina protetta Isole Ciclopi;

Area marina protetta Isole Pelagie;

Area marina protetta Isole Tremiti;

Area marina protetta Miramare;

Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre;

Area marina protetta Plemmirio;

Area marina protetta Porto Cesareo;

Area marina protetta Portofino;

Area marina protetta Punta Campanella;

Area marina protetta Regno di Nettuno;

Area marina protetta Santa Maria di Castellabate;

Area marina protetta Secche della Meloria;

Area marina protetta Secche di Tor Paterno;

Area marina protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo;

Area marina protetta Torre del Cerrano;

Area marina protetta Torre Guaceto.

Si aggiungono i seguenti parchi sommersi:

Parco sommerso di Baia;

Parco sommerso di Gaiola.

Aree marine protette: le regole

È prevista una suddivisione per zona delle aree marine protette, che evidenziamo di seguito con le relative specifiche:

Zona A – Riserva integrale, interdetta a ogni attività che possa arrecare danno o disturbo all’ambiente marino. Sono qui consentite, in genere, unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.

– Riserva integrale, interdetta a ogni attività che possa arrecare danno o disturbo all’ambiente marino. Sono qui consentite, in genere, unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio. Zona B – Riserva generale, dove sono consentite alcune attività, pur permettendo una fruizione dell’ambiente, che influiscono con il minor impatto possibile. Solitamente non si tratta di aree molto estese;

– Riserva generale, dove sono consentite alcune attività, pur permettendo una fruizione dell’ambiente, che influiscono con il minor impatto possibile. Solitamente non si tratta di aree molto estese; Zona C – Riserva parziale, dove sono consentite le attività di fruizione e l’uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. Questa è la “fascia tampone” tra le aree di maggior valore naturalistico e i settori esterni dell’area marina protetta.

Per quanto riguarda le norme da seguire, sono vietate le seguenti attività: