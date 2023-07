Telecamera di sicurezza Arlo in offerta a metà prezzo: sconto eccezionale

Fonte foto: Arlo

Con l’arrivo dell’estate, la preoccupazione di subire furti in casa (costante per tutto l’anno) tende ad acuirsi, poiché passiamo più tempo in giro e fuori dalla nostra abitazione. Per cercare di trovare una soluzione che ci faccia sentire più protetti, possibilmente senza spendere grosse cifre, l’ideale è installare una videocamera di sicurezza. Oramai sul mercato se ne trovano a centinaia, tutte con caratteristiche molto simili e i prezzi sono alla portata di tutti. Come ad esempio questa telecamera WiFi da interno Arlo che oggi troviamo in offerta a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 43% che lo fa scendere al minimo storico.

La telecamera per l’interno di Arlo è proprio la soluzione giusta in questo senso: risoluzione delle immagini a 1080p, visuale a 130°, visione notturna, allarme, sensore di rilevamento del movimento, audio bidirezionale. E ancora, per chi usa Alexa, puoi gestirla da remoto tramite l’assistente vocale. La telecamera ha una dimensione molto ridotta, quindi è impercettibile allo sgradito ospite.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Telecamera WiFi Indoor Arlo: caratteristiche tecniche

Partiamo dalla risoluzione video della telecamera Indoor Arlo, in HD 1080p con una visione notturna nitida. La telecamera garantisce la privacy grazie alla modalità di disinserimento/inserimento quando siamo in casa. La telecamera di sicurezza prodotta da Arlo è dotata di una sirena integrata che si attiva quando viene rilevato un movimento o lo puoi fare manualmente dall’app per scoraggiare gli intrusi. Può essere facilmente installata e configurata. La forma compatta permette di posizionarla in tanti punti strategici della casa e senza percepirne la presenza.

Riguardo la connettività, oltre che farla funzionare tramite Wi-Fi, è possibile eseguire il backup dei video sul cloud. E’ anche possibile identificare e assegnare priorità a persone, auto, animali domestici e pacchetti. Infine, è possibile registrare in streaming live, attivare avvisi di movimento e una conversazione bidirezionale direttamente sul proprio telefono.

Prezzo e offerte su telecamera WiFi Arlo da interno

Chiudiamo l’articolo sulla telecamera Arlo Indoor con un’altra ottima notizia: se l’acquisti ora puoi godere di un ottimo sconto del 43%. Su Amazon, infatti, è disponibile a un super prezzo di 73,10 euro anziché 129,00 euro. Un prezzo davvero vantaggioso per un prodotto molto utile per la nostra sicurezza e per quella della nostra casa. Puoi anche attivare servizi aggiuntivi in abbonamento, per rendere questo strumento ancora più efficace e incisivo. La spedizione è super rapida e la consegna avviene in pochissimi giorni. Puoi testare la telecamera con tutta tranquillità: per effettuare il reso gratuito hai fino a 30 giorni di tempo.