WhatsApp con questa funzione ci sarà ancora più privacy

Fonte foto: Sir. David / Shutterstock.com

Nei giorni passati WhatsApp ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova funzione che prende il nome di Privacy avanzata delle chat, un sistema sviluppato appositamente per garantire agli utenti della celebre piattaforma di messaggistica un maggiore controllo sulla riservatezza delle proprie conversazioni.

L’obiettivo, dunque, è quello di proteggere ulteriormente ciò che viene condiviso, anche all’interno di gruppi o chat private tra utenti che potrebbero non conoscersi bene. Vediamo come funziona.

Come funziona la Privacy avanzata delle chat

La nuova funzione Privacy avanzata delle chat può essere attivata facendo tap sul nome della chat e selezionando la voce corrispondente dal menu contestuale. Una volta in funzione questa impostazione impedisce l’esportazione delle conversazioni e il download automatico dei file multimediali da parte degli altri partecipanti.

Oltre a questo blocca anche la possibilità di richiamare Meta AI e non consente di rivolgere domande all’intelligenza artificiale dall’interno di tutte le conversazioni contrassegnate, garantendo così che nessuna informazione e nessun contenuto venga condiviso o elaborato al di fuori del contesto originale.

Tuttavia, bisogna ricordare che nonostante questa ulteriore misura di sicurezza, è comunque possibile catturare gli screenshot di ciò che è contenuto all’interno di queste chat. Stando ad alcune indiscrezioni Meta e WhatsApp stanno lavorando per “sistemare la cosa” e implementare ulteriori strumenti per la sicurezza ma, al momento, non ci sono ulteriori informazioni disponibili e quello del blocco degli screenshot rimane solo un rumor sul web.

Insomma, nei piani futuri della piattaforma di messaggistica il discorso sulla privacy e sulla protezione dei dati degli utenti sta diventando sempre più centrale, vedremo se da qui ai prossimi mesi arriveranno anche le altre novità promesse a garanzia di un sistema realmente sicuro al 100%.

Con questa novità, insomma, WhatsApp si conferma come un sistema di comunicazione sicuro, sottolineando che la privacy non si limita alla sola crittografia, ma deve estendersi e coinvolgere tutti i modi in cui i contenuti (inclusi quelli multimediali) vengono gestiti, condivisi e conservati all’interno delle varie conversazioni.

Come provare la Privacy avanzata delle chat

La funzione Privacy avanzata delle chat sarà rilasciata gradualmente prossimamente sia per le chat individuali che per quelle di gruppo. Tuttavia è bene ricordare che il processo di rollout potrebbe essere più lungo del previsto e quasi sicuramente si protrarrà per i prossimi mesi.

Il consiglio è quello di mantenere sempre aggiornato WhatsApp e controllare di tanto in tanto la disponibilità di nuovi aggiornamenti dal proprio store digitale di riferimento. Lecito ipotizzare comunque che in tempi relativamente brevi la funzione sarà disponibile per tutti, per ora però non resta che attendere pazientemente.