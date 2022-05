Arriva la serie dedicata alla superstar Lizzo

Su Prime Video sta per arrivare la serie Lizzo: attenti alle Big Grrrls, il primo progetto della superstar della musica Lizzo parte dell’accordo con Amazon Studios. Chi si aspetta “solo" un contenuto che celebra la famosa cantante, raccontandone la vita e la carriera, però, potrebbe restare deluso.

Lizzo: attenti alle Big Grrrls è infatti molto più di questo. Prima di tutto, si tratta di una serie unscripted, che significa senza copione: le sue dinamiche, quindi, sono simili a quelle di un docu-reality. Inoltre, sebbene il progetto racconti ovviamente anche chi è Lizzo, quali sono i suoi valori e cosa ha saputo costruire fino a oggi nella sua vita professionale, il focus della serie è sul processo di selezione del gruppo di ballerine che accompagna la star nei suoi concerti. Il nome di questo corpo di ballo è appunto Big Grrrls, una distorsione di “big girls", da cui il titolo del docu-show.

Cosa vuol dire Big Grrrls

L’espressione Big girl in inglese può significare donna adulta o donna sovrappeso, e le ballerine di Lizzo prendono questo nome proprio perché sono orgogliosamente over-size. La scelta di questa estetica rientra a pieno nei valori di Lizzo, che, dopo aver affrontano alcuni problemi con il proprio corpo quando era bambina, oggi celebra l’inclusività di tutti i corpi e ha basato la sua carriera anche sulla sensibilizzazione nei confronti di questo tema, oltre che sulla celebrazione della diversità e dell’individualità.

La tripla R del nome vuole richiamare invece un ruggito ed è chiaramente una rivendicazione della grinta e della sicurezza in se stesse delle talentuose ballerine.

Di cosa parla Lizzo: attenti alle Big Grrrls

Nella docu-serie, composta da otto episodi, Lizzo è alla ricerca di donne determinate, grintose e sicure di sé da ingaggiare nel gruppo delle Big Grrrls per il suo tour mondiale. Le aspiranti ballerine, dieci in tutto, entreranno nella Big Grrrls House per dimostrare di avere quello che serve per arrivare a ballare al fianco di Lizzo sui più importanti palcoscenici del mondo.

Nella ricerca di dinamiche ballerine, Lizzo è affiancata dalle coreografe Tanisha Scott e Chawnta’ Marie Van (una delle Big Grrrls originali), oltre a Shirlene Quigley e Grace Holden. È prevista la presenza numerosi special guest, tra cui il coreografo Charm La’Donna, l’esperta di body movement Rashida KhanBey Miller e l’artista SZA.

Chi è Lizzo

Pseudonimo di Melissa Viviane Jefferson, Lizzo nasce nel 1988 a Detroit (Stati Uniti). Il suo primo album da solita (Lizzobangers) è del 2013, mentre nel 2015 è uscito l’album Big Grrrl Small Worls, seguito nel 2016 dall’EP Coconut Oil.

Nel 2019 raggiunge il successo internazionale. Il suo impegno per promuovere l’inclusività di tutti i corpi viene portato avanti non solo con la musica, ma anche con la partecipazione ad altre iniziative (ad esempio campagne di moda).

Quando esce Lizzo: attenti alle Big Grrrls

Lizzo: attenti alle Big Grrrls sarà disponibile su Prime Video dal 13 maggio 2022, nella versione originale oppure sottotitolata in italiano.

Iscriviti a Prime Video per vedere Lizzo: attenti alle Big Grrrls