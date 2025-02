Asciugatrice professionale Bosch a prezzo mai visto: oggi risparmi centinaia di euro

Fonte foto: Amazon

Una volta provate, difficilmente potrai tornare indietro. D’altronde, le asciugatrici facilitano notevolmente la vita, permettendoti di avere capi asciutti e pronti da indossare in pochissimo tempo. E se in autunno o inverno sono essenziali, anche d’estate dimostrano di essere di grandissimo aiuto.

Elettrodomestici come la Bosch Serie 6 da 9kg di carico, infatti, consentono di asciugare capi di ogni genere (e di ogni tessuto) in maniera veloce e al tempo stesso delicata. Non dovrai preoccuparti che possano infeltrirsi, restringersi o stingersi: grazie ai vari programmi a disposizione, potrai asciugare anche i maglioni di lana o capi delicati senza alcun problema.

E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, l’asciugatrice Bosch Serie 6 è più conveniente che mai. Allo sconto top che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre si aggiunge la possibilità di pagare a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. Un’offerta troppo conveniente per lasciarsela scappare

Bosch Serie 6 asciugatrice 9kg

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Bosch, asciugatrice a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione garantita oggi da Amazon sull’elettrodomestico del produttore tedesco è di quelle che non capitano tanto spesso. Oltre a uno sconto eccezionale grazie al quale risparmiare centinaia di euro, hai anche la possibilità di pagare a rate senza alcun costo aggiuntivo (interessi zero e nessuna spesa per la pratica istruttoria).

L’asciugatrice Bosch WQG24108IT Serie 6 è disponibile su Amazon con uno sconto del 48% e la paghi 549,90 euro contro i 1.049,00 euro del listino. I conti sono semplice: comprandola adesso risparmi ben 500 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore tedesco.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo, l’asciugatrice Bosch da 9kg ti costa 109,98 euro al mese per cinque mesi.

Bosch Serie 6 asciugatrice 9kg

Bosch WQG24108IT Serie 6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Delicata e smart, l’asciugatrice Bosch Serie 6 in offerta oggi su Amazon ti aiuta ad avere capi perfettamente asciutti in poco tempo senza stressarli eccessivamente. Merito dei vari sistemi di asciugatura e delle varie tecnologie progettate dagli ingegneri del colosso tedesco.

L’asciugatrice in offerta su Amazon, infatti, utilizza il sistema di asciugatura SensitiveDrying, che immette aria calda e delicata da tutti i lati, assicurando una temperatura omogenea e mai eccessiva. A questo si somma la tecnologia Auto Dry che, sfruttando vari sensori presenti all’interno del cestello, è in grado di calcolare autonomamente il livello di umidità all’interno e riconoscere quando il carico ha raggiunto il livello di asciugatura desiderato.

Questa tecnologia, inoltre, consente anche di abbattere i consumi energetici. I programmi di asciugatura, infatti, non avranno una durata prefissata, ma termineranno quando il carico sarà asciutto. In questo modo potrai risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica con la certezza, però, di avere capi sempre perfetti.

Bosch Serie 6 asciugatrice 9kg