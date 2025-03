Asciugatrice Bosch, prezzo in picchiata: solo oggi costa meno della metà

Fonte foto: Bosch

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più utili e utilizzati in questo periodo dell’anno, soprattutto per chi vive in abitazioni di piccole dimensioni e non ha lo spazio per mettere ad asciugare il bucato dopo il lavaggio. Sul mercato oramai se ne trovano tantissime di asciugatrici, tutte con funzioni, prezzo e dimensione del cestello differenti. Se sei alla ricerca della giusta offerta per acquistare la nuova asciugatrice, oggi abbiamo quella perfetta per te. Su Amazon, infatti, è disponibile l’asciugatrice Bosch Serie 6 con uno sconto di ben il 51% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Un risparmio superiore ai 500 euro che non bisogna farsi assolutamente sfuggire.

L’elettrodomestico ha tutto quello di cui hai bisogno. A partire da un cestello da ben 9 chilogrammi che ti permette di asciugare tantissimi vestiti in poco tempo. Puoi anche scegliere tra diversi programmi di asciugatura in base alla tipologia di tessuto che hai inserito nel cestello. Presente il filtro per la lanuggine e il programma per i vestiti di lana. Grazie alla classe di efficienza energetica A++ risparmi anche sulla bolletta della corrente. Non farti sfuggire questa ottima offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Asciugatrice Bosch Serie 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo per l’ottima asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 9 chilogrammi. Da oggi è disponibile con uno sconto del 51% che fa crollare il prezzo a 509 euro, con un risparmio netto che supera i 500 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’asciugatrice Bosch è immediata e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo a disposizione per provarla a fondo: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando la ricevi a casa.

Come per tutti i grandi elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra, come ad esempio il ritiro della vecchia asciugatrice (gratuito), oppure il disimballaggio di quella nuova (10 euro) o l’installazione dell’elettrodomestico (20 euro).

Asciugatrice Bosch Serie 6: le caratteristiche tecniche

A dispetto delle dimensioni che rendono questo elettrodomestico inseribile facilmente nel proprio ambiente domestico, parliamo di una capienza interna piuttosto generosa, con un carico che arriva nella sua massima capacità fino a 9 Kg.

Tante le funzioni smart, che rendono l’asciugatura rapida ed efficace, pur rispettando sempre il tessuto dei capi inseriti. Su tutte, il Sistema SensitiveDrying, in grado di prendersi letteralmente cura del tuo bucato immettendo aria calda e delicata da tutti i lati. In questo modo, si asciugherà delicatamente, con un risultato finale soffice e senza pieghe. I capi dureranno più a lungo nel tempo, preservando la qualità iniziale. Non manca poi un apposito programma per la lana, grazie al quale i capi sono avvolti intorno allo speciale cestello che rimane sospeso all’interno dell’asciugatrice, assicurando in questo modo la massima protezione contro l’infeltrimento e il restringimento delle fibre. Risparmierai sia tempo che in bolletta.

Molto utile la funzione Auto Dry, in grado di riconoscere in maniera automatico quando il carico ha raggiunto il preciso livello di asciugatura desiderato. O al Programma rapido in 40 minuti, ideale per un carico ridotto di capi sintetici in tessuto leggero. Facilitata anche la manutenzione dell’asciugatrice Bosch Serie 6, grazie alla funzione EasyClean, per una pulizia dei filtri dalla lanugine.

