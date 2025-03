Amazon, prezzo crollato per l'asciugatrice: a questo prezzo è un affare

L'asciugatrice Indesit è in promo con uno sconto del 43% e approfitti del minimo storico. Risparmi 300 euro e la puoi pagare a rate a tasso zero.

Se c’è un grande elettrodomestico che in questi anni ha visto aumentare le vendite, è sicuramente l’asciugatrice. Un elettrodomestico che si rivela essere l’unica soluzione possibile per chi non ha spazio per asciugare il bucato e ha bisogno di avere i vestiti pronti in poco tempo. Negli ultimi anni le asciugatrici hanno fatto grossi passi in avanti, migliorando sotto tanti punti di vista e integrando nuove funzioni. E sono diventate anche meno energivore. Tutte caratteristiche che trovi nell’asciugatrice Indesit con cestello da 9 chilogrammi, modello che trovi in promo oggi su Amazon.

Un’asciugatrice che si caratterizza per un rapporto qualità-prezzo elevatissimo grazie allo sconto del 43% che fa crollare il prezzo a 399,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’occasione unica che non devi farti scappare.

Asciugatrice Indesit: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se sei alla ricerca di un’asciugatrice per la tua abitazione, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo modello Indesit in offerta con uno sconto di ben il 43% che fa crollare il prezzo a 399,99 euro, minimo storico e miglior prezzo web. Per capire la bontà dell’offerta basta citare un dato: il risparmio netto è di 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 80 euro al mese.

Come per tutti i grandi elettrodomestici venduti da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra, come ad esempio il ritiro del vecchio elettrodomestico (gratuito), il disimballaggio di quello nuovo (10 euro) oppure l’installazione (20 euro). Li puoi comodamente scegliere dalla pagina prodotto.

L’asciugatrice è già disponibile per essere spedita e la ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, ha fino a un mese di tempo. Quindi la puoi provare con tutta tranquillità.

Asciugatrice Indesit: le caratteristiche tecniche

L’asciugatrice perfetta per la tua abitazione. Il modello Indesit disponibile da oggi in promo ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un’asciugatrice di questa fascia di prezzo. A partire da un ampio cestello da 9 chilogrammi con cui poter asciugare in poco tempo tutti i vestiti di cui hai bisogno.

L’asciugatrice è dotata di tanti programmi utili nella vita di tutti i giorni. Indesit ha lavorato molto su questo elettrodomestico e lo ha dotato, ad esempio della funzione Push&Go. Se non sai quale programma impostare, basta caricare il cestello, toccare sul display e sarà l’elettrodomestico a impostare tutti i parametri in base alla tipologia di tessuto. I risultati sono perfetti e in poco tempo i vestisti sono asciutti. Presente anche un trattamento antipiega che tramite la rotazione del cestello riduce le pieghe, per abiti già pronti per essere indossati.

L’asciugatrice ha anche un programma dedicato esclusivamente ai piumoni, mentre con l’accessorio ShoeRack permette di asciugare anche le scarpe. Chiudiamo con una caratteristica che vi farà felici: l’asciugatrice ha ricevuto la Classe di efficienza energetica A++, questo vuol dire che i consumi di energia sono ridotti al minimo e la bolletta è più leggera.

