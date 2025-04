LG, l'aspirapolvere top a un prezzo stracciato: oggi costa la metà

Fonte foto: LG

Per rendere semplici le faccende domestiche bisogna dotarsi degli elettrodomestici giusti. Come ad esempio una lavatrice che consuma poco, un’asciugatrice facile da utilizzare o una friggitrice ad aria economica e versatile. A questi elettrodomestici bisogna anche aggiungere una scopa elettrica di ultima generazione. Se vuoi avere una casa pulita con il minimo sforzo, avere un aspirapolvere potente e con funzionalità avanzate è il requisito necessario. Se siete alla ricerca di una scopa elettrica esattamente con queste caratteristiche, da oggi è disponibile la LG Cordzero A9K Slim in promo con uno sconto eccezionale del 48% che fa crollare il prezzo e la paghi praticamente la metà.

Un’occasione speciale per un aspirapolvere completo, con una grande potenza di aspirazione e che si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Ma non solo. Nella confezione trovi anche degli utili accessori che trasformano la scopa elettrica e permettono di utilizzarla anche per pulire i divani e per raggiungere gli angoli più nascosti della tua abitazione. Autonomia prolungata per pulire tutte le stanze in un’unica passata. Non farti scappare questa offerta: potrebbe scadere da un momento all’altro.

LG Cordzero A9K-Slim1R

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

LG Cordzero A9K-Slim1R: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta così speciale per un aspirapolvere top di gamma non si vedeva da tempo. Su Amazon trovi la scopa elettrica LG Cordzero A9K Slim in offerta a un prezzo di 209,23 euro e con uno sconto del 48% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale sfiora i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Per la consegna a casa devi aspettare solamente pochi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni da quando ti viene consegnata. Così hai tutto il tempo per testarla e per apprezzare tutte le caratteristiche e le funzionalità di questo aspirapolvere LG.

LG Cordzero A9K-Slim1R

LG Cordzero A9K-Slim1R: le caratteristiche tecniche

Partiamo dagli elementi principali di questo aspirapolvere. Dal potente motore Smart Inverter, che lavora di concerto con la tecnologia Axial Turbo Cyclone che separa le particelle di polvere e sporco, generando un flusso d’aria regolare. Nella confezione troverai 2 spazzole (Multi-Superficie e Power Drive Mini Nozzle) e 2 accessori (Crevice e Combination), così da pulire casa facilmente, anche nei punti meno facilmente raggiungibili. Dotata anche della tecnologia LG Kompressor, una esclusiva del colosso sudcoreano, in grado di comprimere la polvere e lo sporco raccolto. In questo modo, aumenta la capacità del contenitore, riducendo le volte che dovrai svuotarlo. Importante per chi soffre di allergie, ma un po’ per tutti, il fatto che questo aspirapolvere senza fili LG monti un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, che cattura e aspira fino al 99,999% delle particelle di polvere. Occupa pochissimo spazio, visto che il caricabatterie si installa a parete.

Ti permette di raggiungere la polvere anche in alto, sia per la sua estrema leggerezza, sia perché è dotato di un tubo telescopico che si regola in 4 diversi livelli. Facile da usare, puoi gestire agevolmente accensione, spegnimento e livelli di potenza in quanto i comandi, piuttosto tattili, sono posti a portata di mano senza dover interrompere le pulizie. Ottima anche l’autonomia della batteria, che raggiunge le 2 ore (120 minuti) grazie alle due batterie intercambiabili date in dotazione. Facile da pulire, grazie al fatto che il filtro in metallo, il pre-filtro in tessuto e quello per la polvere sottile si rimuovono agevolmente. Puoi gestire LG CordZero A9K comodamente da smartphone scaricando la app gratuita ThinQ, grazie alla quale puoi controllare lo stato del filtro e della batteria, ma anche calendarizzare le pulizie domestiche tracciando la cronologia delle pulizie.

LG Cordzero A9K-Slim1R