LG CordZero A9, l’aspirapolvere top crolla di prezzo: sconto del 60%

In ogni tipologia di prodotto esistono le varie categorie che si differenziano per prezzo, caratteristiche e funzionalità offerte. Può sembrare strano, ma anche nel settore delle scope elettriche esistono diverse categorie, con aspirapolveri molto diversi tra di loro. Ad esempio, la LG CordZero A9 protagonista di questo articolo fa sicuramente parte della fascia delle scope elettriche top di gamma. E non solo per il prezzo di listino esagerato, ma soprattutto per quanto offre agli utenti.

Basta dire che nella confezione, oltre all’aspirapolvere, sono disponibili tre spazzole e quattro accessori che lo rendono insostituibile nella vita di tutti i giorni. Le diverse spazzole si adattano a tutte le tipologie di pavimenti, mentre gli accessori permettono di eliminare la polvere anche dai lampadari e dagli angoli più complicati. Oggi, però, la scopa elettrica LG cattura l’attenzione non tanto per le caratteristiche tecniche ottime, quanto per l’offerta disponibile su Amazon. Lo sconto del 60% fa crollare il prezzo e la paghi molto meno della metà, risparmiando quasi 500 euro. Inutile dire stiamo parlando di una delle migliori promo della giornata e che farsi scappare questa opportunità sarebbe un grosso errore.

Aspirapolvere LG CordZero A9

LG CordZero A9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi trovi l’aspirapolvere LG CordZero A9 in promo su Amazon con uno sconto del 60% che fa crollare il prezzo a soli 319 euro. Un risparmio netto che sfiora i 500 euro e che ti permette di approfittare del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche. Per diminuire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scopa elettrica è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte degli elettrodomestici puoi effettuare il reso fino a un massimo di 30 giorni dalla consegna.

Aspirapolvere LG CordZero A9

LG CordZero A9: la scheda tecnica

Potente, versatile e con una lunga autonomia. Caratteristiche che solitamente utilizziamo per uno smartphone, ma che oggi si adattano alla perfezione anche alla scopa elettrica LG CordZero A9, modello top di gamma protagonista di una delle migliori offerte della giornata su Amazon.

Cosa la rende così speciale? In primis la dotazione della scatola. Nella confezione trovi tre diverse spazzole e ben quattro accessori. C’è una spazzola multi-superficie che pulisce in profondità anche i tappeti, la spazzola Power Drive Mini Nozzle per le superfici in tessuto e i peli degli animali e in fine una spazzola Slim per i pavimenti duri. I quattro accessori, invece, permettono di aspirare lo sporco anche nelle aree più difficili dell’abitazione o dell’ufficio, di eliminare la polvere dai pavimenti, mentre Multi-Angolo ha una funzione rotante a 360 gradi. Il tubo flessibile è l’accessorio che non ti può mancare se non riesci ad arrivare negli angoli e sul soffitto.

La scopa elettrica LG è equipaggiata con un potente motore Smart Inverter garantito per 10 anni che, combinato con la tecnologia Axial Turbo Cyclone, separa le particelle di polvere e sporco assicurando un flusso d’aria regolare per la massima potenza di aspirazione. La potenza di aspirazione è elevata e grazie al doppio pacco batteria puoi avere un’autonomia fino a 120 minuti. L’accensione, lo spegnimento e i vari livelli di potenza possono essere gestiti facilmente dalla console di comando presente nella parte superiore.

Aspirapolvere LG CordZero A9