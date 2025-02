L'asteroide 2024 YR4 si schianterà sulla Terra nel 2032 come detto in questi giorni? A quanto pare no, secondo gli ultimi dati analizzati dalla NASA (e non solo).

Buone nuove dalla NASA. In un nuovo comunicato la National Aeronautics and Space Administration ha affermato che si riduce al minimo il rischio di un impatto dell’asteroide 2024 YR4 sulla Terra. Se ne è parlato abbondantemente nei giorni scorsi, con la previsione che la roccia spaziale potesse arrivare sul nostro Pianeta nel 2032. Adesso, secondo gli ultimi calcoli, le probabilità di un impatto sono scese quasi a zero.

Scendono (quasi) a zero le probabilità di un impatto sulla Terra

“Gli ultimi calcoli concludono che l’asteroide 2024 YR4 non rappresenta più una minaccia significativa per la Terra nel 2032 e oltre”, scrive così la NASA nell’ultimo comunicato rilasciato lunedì 24 febbraio.

Un’affermazione importante, che giunge a pochi giorni dal rilascio dei dati a proposito delle prime osservazioni di 2024 YR4, avvenute lo scorso 27 dicembre. Secondo gli esperti, l’asteroide inizialmente aveva più dell’1% di probabilità di colpire la Terra, valore che analizzando via via i dati disponibili è dapprima aumentato fino al 3,1%, salvo poi ridursi ulteriormente.

In ogni caso a preoccupare è stato un elemento certamente rilevante: si tratta dell’unico grande asteroide noto con probabilità tanto alta di impatto sulla Terra che sia mai stata registrata dalla NASA. Con una larghezza compresa tra 40 e 90 metri circa, sarebbe potenzialmente in grado di distruggere un’intera città.

La buona notizia è che, a differenza di quanto detto finora, pare che 2024 YR4 non colliderà con il nostro Pianeta, neanche nel 2032 come calcolato in precedenza. “Mentre le osservazioni dell’asteroide continuavano a essere inviate al Minor Planet Center – scrive la NASA -, gli esperti del Center for Near-Earth Object Studies del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA sono stati in grado di calcolare modelli più precisi della traiettoria dell’asteroide e ora hanno scoperto che non c’è un potenziale significativo per questo asteroide di impattare sul nostro Pianeta per il prossimo secolo. Le ultime osservazioni hanno ulteriormente ridotto l’incertezza della sua traiettoria futura e la gamma di possibili posizioni in cui l’asteroide potrebbe trovarsi il 22 dicembre 2032 si è allontanata ulteriormente dalla Terra”.

L’asteroide 2024 YR4 potrebbe scontrarsi con la Luna

Premettendo che man mano che si ottengono e analizzano nuovi dati cambiano le previsioni, diventando sempre più precise, la NASA ha aggiunto che “esiste una piccola possibilità (circa l’1,7%) che 2024 YR4 si schianti contro la nostra Luna, creando un altro cratere sulla sua superficie punteggiata”.

Va da sé che l’attività di monitoraggio sia destinata a proseguire da parte della NASA che utilizza osservatori presenti in ogni parte del mondo finanziati dal Planetary Defense Coordination Office, come il Lowell Discovery Telescope in Arizona e il Nordic Optical Telescope nelle Isole Canarie, e anche il Telescopio spaziale James Webb osserverà 2024 YR4 nel mese di marzo, così da acquisire ulteriori informazioni sulle sue dimensioni e caratteristiche. A questa attività si aggiunge quella dell’ESO (European Southern Observatory), con strumenti come il Very Large Telescope in Cile.

Il monitoraggio dell’asteroide potrà procedere almeno fino alla fine del mese di aprile: da quel momento in poi, 2024 YR4 sarà nascosto alla nostra vista almeno fino al 2028.

“L’asteroide farà ciò che deve fare”, ha affermato sulle pagine del New York Times il dottor Davide Farnocchia, ingegnere di navigazione presso il NASA Jet Propulsion Laboratory in California, aggiungendo che il fatto che gli astronomi l’abbiano trovato e misurato le probabilità di una collisione con così tanto anticipo “è in realtà un buon segno che stiamo facendo ciò che dovremmo fare per affrontare il rischio di impatti di asteroidi”.