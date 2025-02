Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Poco dopo Natale 2024, il team di ricerca astronomica Atlas ha scoperto un nuovo oggetto roccioso nelle vicinanze della Terra. Qualcosa che avviene costantemente, sia chiaro. Nel solo anno scorso ne sono stati individuati ben 167. Questa rilevazione ha però decisamente qualcosa di particolare, considerando come ci sia una possibilità che questo oggetto colpisca la Terra nel 2032. Denominato 2024 YR4, è largo tra i 40 e i 90 metri ed è un asteroide del quale si sta già parlando tantissimo.

Probabilità di impatto

A gennaio 2025 le probabilità di impatto tra 2024 YR4 e la Terra erano stimate sopra l’1%, per poi salire al 2,3% a inizio febbraio. Il Center for Near Earth Obect Studies della Nasa ha aumentato ulteriormente la percentuale al 3,1%. Di fatto una probabilità di impatto di circa 1 su 32. Negli ultimi giorni, però, la Nasa ha annunciato una sensibile riduzione della probabilità d’impatto, raggiungendo quota 0,28%.

In questa generale incertezza, la professoressa associata di fisica computazionale e scienze planetarie, Carrie Nugent, si dice non ancora preoccupata e ha quattro buone ragioni:

un possibile impatto a dicembre 2032 ci dà tempo per prepararci;

l’asteroide non è particolarmente grande rispetto agli standard degli asteroidi;

la superficie terrestre è per lo più composta da acqua;

stiamo ancora raccogliendo dati e per un impatto non basta l’incrocio delle orbite ma entrambi gli oggetti, Terra e asteroide, devono trovarsi nello stesso punto del Sistema Solare, nello stesso momento.

Per quanto riguarda le dimensioni, Nugent fa un paragone calzante con l’asteroide che di colpo esplose in Russia nel 2013, “causando danni ma nessun decesso”. Era largo 20 metri, dunque meno di YR4, che è però “significativamente più piccolo dell’oggetto di 10 km che ha fatto estinguere i dinosauri”.

Previsioni di traiettoria di YR4

“Puoi immaginare queste previsioni di traiettoria come una linea che rappresenta tutte le possibili posizioni dell’asteroide nel dicembre 2032. Al momento, il 3,1% di questa linea si sovrappone alla superficie terrestre. Con l’aumento delle osservazioni, gli astronomi affineranno le previsioni e questa linea di possibilità si restringerà”.

Purtroppo dovremo aspettare per avere un’idea chiara di cosa accadrà con 2024 YR4, dunque di questo tema parleremo ancora a lungo. Non si tratta però soltanto di un’attesa priva d’azione. Alcuni anni fa, riporta l’esperta, la Nasa è stata in grado di modificare in maniera significativa l’orbita di un asteroide.

“La sonda DART ha colpito una luna asteroidale di 150 metri a una velocità elevatissima, alterandone il periodo orbitale di oltre 30 minuti. Anche se ogni scenario di impatto è unico, questo risultato è promettente: potrebbe essere sufficiente per deviare molti oggetti e farli mancare la Terra”.

Detto ciò, il tempo è decisamente poco per riuscire a finanziare, costruire e lanciare una missione spaziale tanto delicata. Ogni mossa dipende anche dalle percentuali che, come sappiamo, mutano. Ma perché ciò avviene? Allo stato attuale 2024 YR4 non si mostra perfettamente. Inoltre la luce della Luna piena ne ha reso difficile il tracciamento notturno. Nel corso dei prossimi mesi ci saranno nuove osservazioni, incluse quelle garantite dal telescopio spaziale James Webb. Dati che ci aiuteranno a capire le dimensioni dell’asteroide e la sua traiettoria esatta.

“Ma questo piccolo oggetto dovrebbe ricordarci che ci sono asteroidi molto più grandi là fuori. In termini generali, c’è una probabilità su 350 che un asteroide molto più grande, di almeno 140 metri di diametro, colpisca la Terra nel corso della nostra vita”.