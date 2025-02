Ancora novità circa l’ipotetico schianto dell’asteroide YR4 sulla Terra nel 2032: adesso le probabilità che ciò accada sono aumentate in modo significativo. Cosa dicono gli ultimi dati forniti dalla NASA e dall’ESA e i nuovi scenari che si aprono sulla vicenda.

Lo schianto dell’asteroide YR4 sulla Terra: le novità

L’asteroide 2024 YR4, scoperto di recente, sta attirando sempre più l’attenzione degli esperti. Le probabilità che quest’oggetto celeste possa colpire la Terra nel 2032 sono aumentate significativamente, secondo i dati diffusi dalla NASA. L’Agenzia Spaziale Americana ha recentemente rivisto al rialzo le possibilità d’impatto, portandole al 3,1%, il che equivale a una possibilità su 32. Solo pochi giorni prima, anche l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) aveva pubblicato le proprie previsioni, ma con una probabilità di collisione inferiore, pari a circa il 2,4%.

Questo asteroide è un oggetto di notevole interesse per la comunità scientifica, proprio per le implicazioni che potrebbe avere per la Terra. Le stime sui rischi di un impatto sono aumentate progressivamente, passando dal 1,3% iniziale al 1,9%, al 2,3%, e infine al 3,1%. La data indicata come più probabile per l’eventuale impatto è il 22 dicembre 2032, un dato che ha messo in allerta non solo gli astronomi, ma anche il grande pubblico, preoccupato per le possibili conseguenze di un simile evento.

L’aggiornamento delle probabilità, però, non deve destare eccessivo allarme, come precisato dagli esperti. Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, ha sottolineato che, anche se si è registrato il raddoppio delle probabilità di impatto, la reale eventualità di un evento catastrofico rimane comunque molto bassa.

La crescita delle probabilità, ha spiegato Masi, è una conseguenza naturale delle osservazioni in corso, e non va interpretata come un segnale di un imminente rischio. Il margine d’incertezza sul comportamento di un oggetto come l’asteroide YR4, infatti, rimane elevato, poiché la sua orbita è ancora in fase di monitoraggio e perfezionamento.

L’ipotesi dell’impatto con la Luna

Il team della NASA e degli altri enti spaziali mondiali sta intensificando il monitoraggio della traiettoria dell’asteroide, con l’obiettivo di raccogliere quanti più dati possibili prima che entri in una zona del cielo dove non sarà più visibile per via della posizione rispetto al Sole.

A partire dal mese di aprile 2025, infatti, YR4 si troverà dietro al Sole, rendendo difficile per i telescopi terrestri ottenere informazioni precise. Tuttavia, sarà il telescopio spaziale James Webb a raccogliere informazioni fondamentali per l’analisi futura dell’oggetto. Gli esperti sperano che queste osservazioni possano chiarire ulteriormente la composizione dell’asteroide e permettere di capire meglio gli eventuali danni che potrebbe causare se dovesse effettivamente impattare la Terra.

Nel frattempo, però, non tutti gli scienziati sono convinti che YR4 colpirà il nostro pianeta. David Rankin, esperto del Catalina Sky Survey, un progetto dell’Università dell’Arizona dedicato alla ricerca di asteroidi, ha suggerito una teoria alternativa. Secondo i suoi calcoli, in realtà, lo schianto dell’asteroide YR4 potrebbe avvenire con la Luna. Questa possibilità, sebbene remota (pari allo 0,3%), ridurrebbe di fatto il rischio per la Terra. L’impatto con la Luna, tuttavia, causerebbe un cratere di circa 2 chilometri di diametro, alterando la superficie lunare. Inoltre, il materiale espulso durante l’urto potrebbe comunque raggiungere la Terra, pur non rappresentando una minaccia significativa, almeno stando alle opinioni di Rankin.

Le osservazioni future saranno decisive per chiarire le incognite legate a questo corpo celeste, che continuerà a essere monitorato nei prossimi anni. In ogni caso, la previsione di un rischio di collisione con la Terra rimane bassa, pertanto gli esperti invitano a non alimentare inutili paure.