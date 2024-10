Samsung lancia il nuovo Galaxy Chromebook Plus 2024: è sottilissimo e potentissimo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo Galaxy Chromebook Plus, un notebook con a bordo la versione più evoluta del sistema operativo di Google e che arriva sul mercato con tante novità e un design davvero interessante.

Parliamo, anzitutto, di un portatile dalle dimensioni estremamente contenute, ottimo per chi lavora in mobilità e ha bisogno di un PC leggero e performante. A questo aggiungiamo le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google Gemini pronte ad affiancare l’utente in diversi compiti, dalla produttività all’intrattenimento.

Samsung Galaxy Chromebook Plus: scheda tecnica

Il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus (che non ha nulla a che fare con il vecchio modello omonimo del 2017) ha un display OLED che misura 15,6 pollici con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel). Il processore scelto da Samsung è un Intel Core i3 100U a cui si affiancano 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Per quanto riguarda le connessioni, trovano posto su questo notebook due porte USB-C, una porta USB-A, un ingresso HDMI, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3,5mm (cuffie/microfono). Ci sono, naturalmente, anche una webcam, speaker e un microfono ma, per ora, Samsung non ha specificato di più al riguardo.

Ma la vera novità è la funzione Quick Insert (per ora esclusiva di questo dispositivo). Si tratta di un nuovo tasto posizionato dove di solito c’è il Caps Lock, che permette agli utenti di accedere a un menu con diverse funzionalità AI offerte da Google, tra cui la ricerca delle emoji, delle GIF, dei link recenti, delle immagini e molto altro ancora.

Qui sarà possibile anche accedere anche alla funzione Help Me Write che sfrutta le potenzialità di Google Gemini per aiutare l’utente nella scrittura di contenuti. Una caratteristica esclusiva dei Chromebook Plus ma che, purtroppo, non è ancora disponibile in Italia.

Per quanto riguarda l’autonomia, Samsung non ha specificato la capacità della batteria ma dalle prime dichiarazioni il colosso della tecnologia ha parlato di circa 13 ore di utilizzo. Il sistema operativo è, ovviamente, ChromeOS con ben 10 anni di aggiornamenti garantiti, come sugli altri Chromebook Plus sul mercato.

Infine, vale la pena soffermarsi anche sulle dimensioni di questo notebook che, nonostante lo schermo da 15,6 pollici, è spesso appena 11,8 mm che pesa solamente 1,17 kg. Con specifiche di questo tipo, Samsung l’ha già definito come il “Chromebook più sottile e più leggero mai lanciato sul mercato”, cosa che sommata all’ottima autonomia lo rende l’ideale per lavorare in mobilità.

Samsung Galaxy Chromebook Plus: prezzo e disponibilità

Stando alle prime informazioni a disposizione il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da questo mese, al prezzo suggerito di 699 dollari.

Al momento, per quanto riguarda il mercato italiano non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma è più che probabile che nelle prossime settimane questo device arrivi anche da noi, molto probabilmente al prezzo di 799 euro.