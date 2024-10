Google annuncia nuove funzioni per i Chromebook e i Chromebook Plus

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità in arrivo per i Chromebook e Chromebook Plus: tante funzionalità AI e nuovi strumenti per migliorare la user experience e semplificare l’uso del PC

Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di moltissime novità per i suoi Chromebook e Chromebook Plus, caratterizzate da una presenza sempre più centrale delle funzionalità AI di Google Gemini e da nuovi tool per migliorare l’esperienza utente e semplificare l’utilizzo del proprio notebook.

L’azienda di Mountain View ha confermato l’inizio della distribuzione di ChromeOS 129 per tutti i dispositivi compatibili. Nonostante questo, però, bisogna ricordare che non tutte le funzionalità arriveranno allo stesso momento (e soprattutto non in Italia) ma ci sarà da aspettare un po’ prima di poter vedere tutte le grandi novità annunciate da Big G.

Nuove funzionalità AI per Chromebook Plus

La prima novità presentata da Big G è il tasto Quick Insert disponibile, al momento, in esclusiva sul nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus ma che, dal prossimo anno, arriverà su tutti i Chromebook Plus e i Chromebook in uscita.

Si tratta di un pulsante sostituisce il tasto Cerca (che sui Chromebook sostituisce il tasto Caps Lock) e fornisce accesso immediato alla ricerca delle emoji e delle GIF, alle immagini, le URL aperte di recente e a tanti altri utili strumenti per semplificare la produttività.

Inoltre il nuovo tasto permette di accedere rapidamente anche alla funzione Aiutami a scrivere, che utilizza Google Gemini per aiutare l’utente a creare contenuti testuali, con suggerimenti e testi realizzati dall’intelligenza artificiale. Bisogna ricordare, però, che questa funzione non è ancora disponibile in Italia.

Su tutti i Chromebook Plus arrivano anche altre funzioni, come Help me read, che aiuta gli utenti a riassumere PDF, articoli o siti web con la possibilità anche di porre domande sul testo in oggetto, e Live Translate, che permette di abilitare i sottotitoli generati da Google Gemini su qualsiasi contenuto presente sullo schermo, dai video alle call di lavoro. La funzione, al momento, è in grado di tradurre contenuti in più di 100 lingue.

C’è poi l’app Recorder, che utilizza l’intelligenza artificiale di Google per creare trascrizioni e riepiloghi di una qualsiasi registrazione sul PC.

Sempre in esclusiva per i Chromebook Plus sono disponibili anche nuove funzionalità per le videochiamate (compatibili con tutte le piattaforme) che sfruttano l’AI per migliorare audio e video, abbattendo i rumori ambientali e regolando in automatico le impostazioni per una resa visiva migliore.

Infine chiunque acquisti un nuovo Chromebook Plus avrà la possibilità di accedere a Google One AI Premium senza costi per dodici mesi, con la possibilità di provare le versioni più avanzate degli strumenti AI di Big G, come Gemini Advanced. Oltre a questo potrà anche provare le funzioni di Gemini in Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Gmail e avere a disposizione 2 TB di memoria di archiviazione su Google Drive.

Nuove funzioni per tutti i Chromebook

Per quanto riguarda i Chromebook base, su tutti i modelli arrivano la funzione Chatta con Gemini, con l’apposito tasto sulla barra delle applicazioni, e Welcome Recap, che si attiva quando viene riacceso il computer e mostra una panoramica delle ultime operazioni effettuate dall’utente prima dello spegnimento del PC.

Altra novità molto interessante è la Modalità Concentrazione (Focus Mode), che elimina le distrazioni sul PC e permette agli utenti di dedicarsi al lavoro senza essere disturbati dalle notifiche.

Con l’update diventa ancora più facile aggiungere file importanti alla barra di ChromeOS, così da trovarli più facilmente. Oltre a questo, il Launcher è anche in grado di suggerire documenti o gli altri file di cui il proprietario del PC potrebbe avere bisogno.

Infine chi acquista un Chromebook potrà accedere gratuitamente a Google One AI Premium per tre mesi, con tutti i benefici di cui abbiamo già parlato.