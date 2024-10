Asus ExpertBook P5, il nuovo Copilot+ PC è arrivato in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Asus ha annunciato l’arrivo di un nuovo Copilot+ PC, si tratta dell’Asus ExpertBook P5, già disponibile anche in Italia. Un notebook sviluppato per sfruttare al meglio le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Windows 11 e non solo, in questo caso infatti l’azienda produttrice offre agli utenti che acquistano questo PC un’ulteriore suite di strumenti AI, specifica per migliorare la produttività e le videochiamate.

Il tutto ad un prezzo molto elevato, ma giustificato dalla presenza di una CPU di ultimissima generazione e da una quantità enorme di memoria RAM e di spazio di archiviazione.

Asus ExpertBook P5: scheda tecnica

L’Asus ExpertBook P5 ha uno schermo con tecnologia antiriflesso e retroilluminazione LED da 14 pollici, con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e refresh rate a 144 Hz.

Il processore a bordo è un Intel Core Ultra 7 258V a cui si affiancano 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. La GPU è una Intel Arc 140V, integrata nel processore. La NPU è una Intel AI Boost NPU fino a 48 TOPS (sommando anche CPU e GPU, questo notebook è in grado di arrivare fino a 120 TOPS), più che sufficienti per soddisfare i requisiti richiesti da Microsoft per i suoi Copilot+ PC.

Per questo motivo, il notebook è in grado di accedere a tutti gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale offerti da Microsoft e alla piattaforma ASUS AI ExpertMeet, un’assistente AI sviluppato per ottimizzare audio e video durante le videochiamate, attivare le funzionalità per la cancellazione del rumore, trascrivere e riassumere la riunione e generare sottotitoli in tempo reale.

Molto interessante anche il sistema di dissipazione del calore ExpertCool, che garantisce una gestione migliorata delle temperature anche dopo diverse ore di utilizzo.

Sul fronte delle connessioni ci sono: due porte USB-A 3.2 Gen, due porte Thunderbolt 4 (DisplayPort/Power delivery), un ingresso HDMI 2.1 e l’ingresso per il jack audio da 3.5mm (microfono/cuffie). Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

La batteria è da 63 WHr con ricarica USB da 65 W. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Merita, infine, una menzione a parte il design con questo notebook che ha un telaio in alluminio dallo spessore di appena 1,65 cm per un peso di 1,29 kg. A questo bisogna aggiungere la certificazione di grado militare MIL-STD 810H, che attesta la grande robustezza del dispositivo che è in grado di operare anche a temperature estreme e di resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Asus ExpertBook P5: prezzo e disponibilità

Al momento per acquistare l’Asus ExpertBook P5 bisogna necessariamente passare per il sito ufficiale del produttore e tramite il servizio Asus Gold Store che permette agli utenti o alle aziende di fissare un appuntamento con uno degli store partner certificati da Asus. Il prezzo parte dai 1.559 euro.