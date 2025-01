CES 2025, tutti i nuovi Copilot+PC presentati da Asus

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Asus

Al CES 2025 Asus ha svelato ufficialmente la nuova generazione di Colpilot+ PC con tante innovative funzioni basate sull’intelligenza artificiale che, ovviamente, è stata il fulcro dell’intera presentazione. Molte le novità messe sul piatto dall’azienda di Taiwan, dai nuovi Zenbook A14, destinati agli utenti consumer, fino ad arrivare ai Mini PC NUC 15 Pro e agli ExpertCenter PN54, soluzioni sviluppate principalmente per gli ambienti professionali.

Asus Zenbook A14: scheda tecnica e prezzo

L’ Asus Zenbook A14 è caratterizzato da un telaio in Ceraluminum che rende questo notebook il Copilot+ PC più leggero al mondo, con un peso inferiore a 1 kg.

Per questo dispositivo, Asus ha scelto processori diversi processori Qualcomm di ultima generazione, come lo Snapdragon X X1-26–100, lo Snapdragon X Plus X1P-42-100 e lo Snapdragon X Elite-X1E-78-100 tutti con una NPU Qualcomm Hexagon che garantisce l’accesso a 45 TOPS per accedere senza problemi alle varie funzioni AI all’interno della nuova versione di Windows 11. Molto interessante anche l’autonomia stimata che può arrivare fino a 32 ore.

Il prezzo di listino di questo notebook parte da 1.099 euro.

Asus Vivobook 14/16: scheda tecnica e prezzo

Tornano anche i modelli della serie Vivobook disponibili con schermi da 14 o 16 pollici e tutti con processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 che, stando alle stime di Asus, porta su questi notebook un incremento del 44% delle prestazioni rispetto ai device precedenti. Non manca, naturalmente, la NPU Qualcomm Hexagon che permette anche a questo device di accedere alle funzioni di Copilot+. L’autonomia dichiarata è di 19,8 ore, mentre

il prezzo di listino non è ancora stato rivelato ufficialmente,

Asus ExpertBook B5 e ExpertBook B3: scheda tecnica e prezzo

L’Asus ExpertBook B5 e l’Asus ExpertBook B3, invece, sono due notebook progettati principalmente per le aziende, la pubblica amministrazione e il mondo dell’istruzione. A bordo ci sono processori Intel Core Ultra di seconda generazione che garantiscono buone performance e una lunga durata del PC.

Grazie al Digital Product Passport, Asus sceglie una strategia che migliora la trasparenza e si orienta verso l’economia circolare, aumentando la longevità dei prodotti e offrendo ai consumatori specifiche dettagliate su riparazioni, sul riciclo del device e sulla loro impronta di carbonio in modo da aiutare le imprese a fare scelte eco-compatibili.

Oltre a questo, la serie garantisce elevata sicurezza grazie al doppio BIOS, a Intel vPro, dal Trusted Platform Module (TPM) e configurazioni estremamante flessibili che semplificano il processo di configurazione del device in base alle proprie esigenze. Sconosciuto al momento il prezzo di listino

Asus ExpertCenter B900: scheda tecnica e prezzo

L’Asus ExpertCenter B900 è il primo computer desktop con funzioni basate sull’intelligenza artificiale prodotto dall’azienda di Taiwan che utilizza processori Intel Core Ultra 200S, pronti a gestire anche carichi di lavoro AI complessi.

Fa sapere il produttore che questo device garantisce anche misure di sicurezza di livello enterprise grazie alla piena compatibilità con vPro Enterprise, TPM 2.0 e password BIOS/HDD, garantendo il pieno controllo dei propri dati in qualsiasi momento.

Anche per questo modello Asus non ha ancora rivelato ufficialmente prezzo e data d’uscita.

Mini PC NUC 15 Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Mini PC Asus NUC 15 Pro ha al suo interno un processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) con Intel AI Boost, sviluppato per permettere alle aziende di accedere facilmente alle funzioni basare sull’intelligenza artificiale, tramite un device estremamente compatto, che si adatta facilmente a ogni ambiente. Non mancano, naturalmente, gli strumenti avanzati per la sicurezza e grazia alla tecnologia Intel vPro è possibile gestire il device anche da remoto in modo semplice e sicuro.

Per chi ha bisogno di prestazioni maggiori, il NUC 15 Pro+ ha a bordo un processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) compatibile con fino 96 GB di RAM DDR5. Inoltre, grazie all’esclusiva tecnologia di raffreddamento avanzata questo PC è l’ideale anche per i carichi di lavoro più impegnativi, garantendo sempre affidabilità, prestazioni e dimensioni contenute.

L’ultimo device di questa serie è l’Asus NUC 14 Pro AI+ che oltre all’accesso alle funzionalità AI più avanzate, possibile grazie al processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) che può raggiungere fino a 120 TOPS totali, ha in dotazione anche un display E-Ink multicolore e funzioni di comando vocale.

Anche per questi tre modelli Asus non ha ancora comunicato informazioni più precise su prezzo e disponibilità.

Asus ExpertCenter PN54: schede tecniche e prezzi

Infine c’è il Mini PC Asus ExpertCenter PN54, un device che offre prestazioni AI di alto livello in uno chassis ultra-compatto. A bordo c’è un processore AMD Ryzen AI 7 350 con una NPU con più di 45 TOPS, pronto ad affrontare qualsiasi carico di lavoro dalla produttività all’intrattenimento, entrambe potenziate da funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Nessuna informazione su disponibilità e prezzo, con Asus che probabilmente darà maggiori informazioni già dalle prossime settimane.