ASUS annuncia il primo mini PC certificato Copilot+: è più piccolo di Mac Mini M4

Fonte foto: Asus

Da quando, a maggio 2024, Microsoft ha annunciato l’arrivo dei nuovi Copilot+ PC dedicati all’intelligenza artificiale generativa, praticamente tutti i big mondiali dell’informatica hanno presentato i primi modelli con questa certificazione: lo hanno già fatto Acer, Asus, Samsung, Dell, HP, Lenovo, MSI e, ovviamente, la stessa Microsoft con la sua linea Surface Copilot+ PC.

Fino ad oggi, però, sul mercato sono arrivati solo laptop certificati Copilot+ PC e neanche un desktop. A colmare questo vuoto ci ha pensato Asus, che all’IFA2024 di Berlino a settembre ha annunciato il nuovo Asus NUC 14 Pro AI. Questo mini PC certificato Copilot+ PC a breve arriverà in Italia.

Asus NUC 14 Pro AI: caratteristiche tecniche

L’Asus NUC 14 Pro AI è un “NUC“, cioè un “Next Unit of Computing“. Questa sigla è anche un marchio, registrato da Intel nel 2013, che indica dei mini PC di forma solitamente quadrata con, al loro interno, hardware abbastanza potente da permettere un uso anche piuttosto intensivo.

Il marchio NUC è stato poi dismesso da Intel e resuscitato da Asus, che oggi è l’unica a produrre computer con questo nome. L’ultimo modello è proprio l’Asus NUC 14 Pro AI, un mini PC con una potenza di calcolo per gli algoritmi AI pari a circa 120 TOPS (complessivi, ma non sfruttabili tutti insieme).

Questa potenza deriva dalla CPU Intel Core Ultra di seconda generazione (Lunar Lake), che accede a RAM di tipo LPDDR5x ed è raffreddato da un dissipatore di tipo “fluid dynamic bearing” estremamente performante, necessario a mantenere controllate le temperature del processore all’interno del minuscolo chassis da 130x130x34 millimetri (per un volume totale inferiore persino a quello del nuovo Mac Mini di Apple).

La NPU a 6 core integrata ha una potenza di calcolo pari a 48 TOPS, il 20% in più dei 40 TOPS richiesti da Microsoft per la certificazione Copilot+ PC. A questi si aggiungono ben 67 TOPS espressi dalla GPU Intel Arc che, però, non può lavorare in parallelo sugli stessi dati elaborati dalla NPU e, di conseguenza, la potenza non si somma.

Completissima la lista delle connessioni disponibile, cablate e wireless: WiFi 7, Bluetooth 5.4, due Thunderbolt 4, due USB 3.2 (rispettivamente Gen 1 e Gen 2), una HDMI, una Ethernet a 2,5 Gbps, una presa per il jack audio.

Nella scocca c’è anche il tasto Copilot, da usare per attivate l’assistente Microsoft Copilot nel caso in cui la tastiera abbinata non ne abbia uno dedicato, e un microfono integrato per usare Copilot con i comandi vocali.

Asus NUC 14 Pro AI: prezzo e disponibilità

Asus ha annunciato l’arrivo del suo NUC 14 Pro AI in Italia, senza però ufficializzare né il prezzo né la data di lancio. Il computer è già disponibile in USA, ma non ha un prezzo ufficiale perché dipende dalla configurazione scelta.

Il fatto che la casa di Taiwan abbia annunciato il prodotto anche sui mercati internazionali, però, vuol dire che presto avremo tutte le informazioni che cerchiamo su Asus NUC 14 Pro AI.