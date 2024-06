Asus: in arrivo i primi Copilot+ PC con CPU Ryzen AI 300

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Asus

Anche Asus ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei suoi primi Copilot+ PC con ben dieci notebook differenti che prossimamente saranno disponibili anche in Italia.

Molte le novità per i consumatori, che potranno scegliere il modello più in linea con l’utilizzo finale oppure configurarlo come meglio credono, scegliendo tra i nuovissimi processori AMD Ryzen AI 9 oppure optando per uno di quelli della serie Qualcomm Snapdragon X.

Chiaramente, si parla di dispositivi di fascia altissima che, oltre alle varie funzionalità di Windows 11 basate sull’intelligenza artificiale includo buona parte della migliore tecnologia sul mercato, garantendo prestazioni di alto livello in qualsiasi contesto.

Asus ProArt: schede tecniche e prezzi

L’Asus ProArt P16 ha uno schermo OLED touch da 16 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente anche la certificazione VESA Display HDR True Black 500, che attesta che questo monitor è in grado di riprodurre neri profondi, la certificazione PANTONE per una riproduzione del colore il più fedele possibile al mondo reale, le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e SGS Eye Care Display, che attestano l’attenzione di Asus per la salute degli occhi degli utenti.

Il processore è un AMD Ryzen AI 9 HX affiancato da 32 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD. La scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 4070.

L’Asus ProArt PX13 ha un display OLED touch da 13,3 pollici, con risoluzione 3K (2.880×1.800 pixel) e refresh rate di nuovo a 60 Hz. Presenti anche stavolta le certificazioni VESA Display HDR True Black 500, PANTONE, TÜV Rheinland Low Blue Light e SGS Eye Care Display.

Il processore è di nuovo un AMD Ryzen AI 9 HX 370 con 24 GB di RAM e 1 TB di SSD. Per la GPU l’utente può scegliere tra una NVIDIA GeForce RTX 4070, una NVIDIA GeForce RTX 4060 e una NVIDIA GeForce RTX 4050.

L’Asus ProArt PZ13 è un convertibile 2-in-1 con schermo OLED da 13 pollici, risoluzione 3K e refresh rate a 60 Hz. Stavolta il processore è un Qualcomm Snapdragon X Elite affiancato da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Niente GPU in questo caso e l’utente dovrà accontentarsi di quella integrata nel chip.

Questo modello certificazione di grado militare MIL-STD-810H che ne attesta la resistenza a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna e la certificazione IP52 per la resistenza alla polvere e alle gocce d’acqua.

L’Asus ProArt P16 e l’Asus ProArt PX 13 sono già preordinabili sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, con l’arrivo sul mercato previsto per la metà di luglio 2024. Il prezzo suggerito è di 2.999 euro per quello con schermo da 16 pollici e a partire da 2.099 euro per l’altro modello.

Per quanto riguarda, invece, l’Asus ProArt PZ13 ancora non sono disponibili maggiori informazioni.

Asus Zenbook S16: scheda tecnica e prezzo

L’Asus Zenbook S 16 ha uno schermo OLED da 16 pollici, con risoluzione 3K (2.880×1.800 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Tornano anche su questo modello le certificazioni VESA Display HDR True Black 500, PANTONE, TÜV Rheinland Low Blue Light e SGS Eye Care Display.

Il processore è anche stavolta un AMD Ryzen AI 9 HX 370 con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Per la GPU, però, l’utente dovrà accontentarsi della AMD Radeon 890M integrata nel processore.

Il nuovo Asus Zenbook S 16 S può essere già preordinato sul sito di Asus al prezzo suggerito di 1.799 euro.

Nuovi Asus VivoBook serie S: scheda tecnica e prezzi

L’Asus Zenbook S 16 (UM5606) ha uno schermo OLED che misura 16 pollici, ha una risoluzione 3K (2.880×1.800 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il processore l’utente potrà configurarlo scegliendo tra un AMD Ryzen AI 9 HX 370 o un AMD Ryzen AI 9 365, con fino a 32 GB di RAM e un SSD fino a 2 TB. La GPU è una Qualcomm Adreno integrata nel processore.

L’Asus Zenbook S 16 è già preordinabile sul sito ufficiale a un prezzo di partenza di 1.799 euro.

L’Asus Vivobook S 15 (S5507) ha uno schermo OLED da 15,6 pollici, con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il processore anche stavolta può essere configurato liberamente dall’utente che può scegliere tra un Qualcomm Snapdragon X Elite oppure un Qualcomm Snapdragon X Plus affiancati da fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. La scheda video, anche stavolta è quella integrata nel processore, quindi una Qualcomm Adreno.

Questo notebook può essere già preordinato sul sito di Asus a un prezzo di partenza di 1.399 euro.

Asus TUF Gaming: schede tecniche e prezzi

L’Asus TUF Gaming A14 ha un display IPS LCD da 14 pollici, con risoluzione 2,5K (2.560×1.600 pixel) e refreh rate a 165 Hz.

Il processore è un AMD Ryzen AI 9 HX 370 affiancato da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. La scheda video è una Nvidia GeForce RTX 4060.

Asus TUF Gaming A14 ha già fatto la sua comparsa sul sito del produttore dove può essere preordinato a 1.999 euro.

L’ Asus TUF Gaming A16 ha un display IPS LCD che misura 16 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a165 Hz.

Il processore è un AMD Ryzen 9 7845 HX con fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. La GPU è una Nvidia GeForce RTX 4070.

Anche l’Asus TUF Gaming A16 può essere già preordinato a un prezzo che parte da 1.546,99 euro.

Asus ROG Zephyrus G16: scheda tecnica e prezzi

L’Asus ROG Zephyrus G16 ha uno schermo OLED da 16 pollici, con risoluzione 2.5K (2.560×1.600 pixel) e refresh rate a 165 Hz.

Il processore anche stavolta è un AMD Ryzen AI 9 HX 370 affiancato da fino a 32 GB di RAM e fino 1 TB di SSD. La scheda video può essere configurata dall’utente che può scegliere tra una Nvidia GeForce RTX 4060 e una Nvidia GeForce RTX 4070.

Il notebook è già disponibile sul sito ufficiale di Asus a un prezzo di partenza di 2.499 euro.