Asus ROG presenta due nuovi laptop da gaming estremi

Il gigante della tecnologia Asus ha appena presentato, durante l’evento For Those Who Dare: Boundless, due nuovi laptop da gaming estremi che, di certo, verranno apprezzati dai giocatori professionisti. Si tratta del ROG Strix SCAR 17 SE e del ROG Flow X16: due fra i notebook gaming più interessanti del 2022.

Questo perchè entrambi i laptop offrono specifiche tecniche tarate su misura per il gaming. Con schermi rispettivamente da 17 pollici e 16 pollici, il ROG Strix SCAR 17 SE e il ROG Flow X16 contano su, com’è ovvio che sia, pannelli con frequenza di aggiornamento molto alte e risoluzioni di tutto rispetto. Molta attenzione Asus ha messo nella dotazione delle schede grafiche, ma anche nelle soluzioni relative al sistema di raffreddamento. Infatti, il colosso taiwanese ha tenuto conto delle esigenze dei gamer, che desiderano macchine in grado di dissipare il calore in modo ottimale e sostenere sessioni di gioco molto impegnative senza mai dare problemi, né di blocchi né di throttling.

ROG Strix SCAR 17 SE: caratteristiche tecniche

Il nuovo Asus ROG Strix SCAR 17 SE ha un design aggressivo ed è disponibile in due modelli. Il primo con uno schermo da 17 pollici, risoluzione Full HD e refresh rate a 360 Hz, il secondo con pannello da 17 pollici, QHD e frequenza di aggiornamento a 240 Hz.

A dare vigore a questo laptop da gaming c’è un processore di dodicesima generazione Intel Core i9-12950HX, una CPU da 65 W con una frequenza massima di 5.2 GHz. La scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, mentre per il comparto memoria ci pensano 64 GB di RAM DDR5 a 4800 Hz e fino a 4 TB di storage interno PCIe 4.0 SSD (2+2 TB in RAID 0).

Per quanto concerne la batteria, si tratta di una da 90 Wh con supporto per la ricarica di 100 W con porta Type-C. Ovviamente, il ROG Strix SCAR 17 SE, essendo un dispositivo per gaming estremo, conta su una tecnologia di raffreddamento al metallo liquido (sia su CPU che su GPU): grazie a questo sistema, viene evitato il surriscaldamento anche in sessioni di gioco particolarmente impegnative e lunghe.

ROG Flow X16: caratteristiche tecniche

L’Asus ROG Flow X16 è un PC convertibile, in grado di effettuare un “flip" a 360°. È provvisto di uno schermo touch da 16 pollici (Gorilla Glass 3), con un raffinato pannello Mini LED e con tecnologia Nebula HDR. Inoltre, il laptop conta sul supporto al pennino, risoluzione QHD e refresh rate a 165 Hz. Il peso di questo prodotto è di solo solo 2,1 kg.

A bordo del ROG Flow X16 troviamo il processore AMD Ryzen 9 6900HS, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti e ben 64 GB di RAM (DDR5 a 4800 MHz) e fino a 2 TB di storage SSD (espandibili ulteriormente tramite lo slot M.2). Il sistema di raffreddamento sulla CPU è a metallo liquido, accoppiato a tre ventole per una migliore dissipazione del calore.

Nuovi laptop ROG: quanto costano

Purtroppo, la compagnia taiwanese non ha ancora dato indicazioni precise sui prezzi dei suoi nuovi laptop da gaming ROG Strix SCAR 17 SE e ROG Flow X16. Sicuramente, tuttavia, sia il ROG Strix SCAR 17 che il ROG Flow X16 non saranno prodotti economici ma, al contrario, possiamo aspettarci prezzi dai 3.000 euro in su.