Fonte foto: Asus

Quali caratteristiche deve avere un notebook da utilizzare per il lavoro e lo studio? Sicuramente deve essere compatto e facilmente trasportabile, poi deve avere una buona scheda tecnica e garantire un’autonomia sufficiente a chi passa molte ore fuori casa.

E tra i vari prodotti sul mercato, quello che meglio incarna queste specifiche è l’Asus Zenbook, uno dei portatili più apprezzati di casa Asus, sviluppato principalmente per la produttività.

Grazie alle offerte Amazon il prezzo di questo notebook si abbassa di 100 euro e con uno sconto così, non bisogna avere alcun dubbio e procedere con l’acquisto.

Asus Zenbook– Intel Core i5 (12esima generazione) – Versione 8/512 GB

Asus Zenbook: scheda tecnica

Asus Zenbook ha un display IPS LED con tecnologia antiriflesso da 14 pollici con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland per bassi livelli di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore è un Intel Core i5 di dodicesima generazione con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Intel Iris Xe, integrata nel processore. Una soluzione entry level, da utilizzare per la produttività e per l’utilizzo quotidiano ma che, naturalmente, è poco adatta a quelle operazioni che richiedono un comparto hardware più specifico, come il gaming o la grafica digitale, ad esempio.

Tra le opzioni di connettività ci sono una porta USB-A 3.2, due porte USB-C Thunderbolt 4, un ingresso HDMI, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Non mancano nemmeno il Wi-fi 6E e il Bluetooth 5.3.

Il comparto audio è realizzato in collaborazione con Harman Kardon e comprende due speaker certificati Dolby Atmos con Smart Amp Technology, una tecnologia che amplifica il volume e riduce la distorsione, e un doppio microfono con ASUS AI noise-canceling, per la cancellazione del rumore. Trova posto sull’Asus Zenbook anche una webcam da 720 p.

La batteria è da 75 Wh con l’azienda produttrice che promette fino a 19 ore di utilizzo. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Asus Zenbook: l’offerta su Amazon

Asus Zenbook è un notebook molto interessante, potente e dalle dimensioni contenute, da utilizzare principalmente per la produttività e lo studio.

Parliamo di un device pratico e con una grande autonomia¸ la soluzione ideale per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un computer da trasportare facilmente e che non debba essere caricato in continuazione.

Il prezzo di listino è di 799 euro ma, con le offerte Amazon, si arriva a 699 euro (-13%, -100 euro), lo sconto ideale per acquistare un nuovo notebook dalle grandi potenzialità ma senza spendere una fortuna.

Asus Zenbook– Intel Core i5 (12esima generazione) – Versione 8/512 GB