Asus Zenbook S 13 OLED ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Asus ha confermato ufficialmente l’arrivo in Italia del nuovo Zenbook S 13 UX5304, un notebook sottilissimo e dal peso ridotto ideale per essere trasportato facilmente

Asus ha confermato l’arrivo per il mercato italiano del nuovo Zenbook S 13 UX5304 con display OLED. Un notebook che è stato già definito come “il più sottile al mondo” grazie allo spessore di appena 1 cm che, assieme al peso contenuto di solo 1 Kg, lo rende perfetto per essere trasportato facilmente in giro, cosa che dovrebbe essere una caratteristica propria di ogni computer portatile.

Nella dotazione tecnica svetta sicuramente il processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, ben noto per le sue performance, a cui però viene affiancata una scheda video entry-level che potrebbe limitare l’uso di questo dispositivo con le app di videoediting più pesanti e complesse.

Asus Zenbook S 13 UX5304: scheda tecnica

L’Asus Zenbook S 13 è un laptop dalle dimensioni estremamente contenute (296,2 x 216,3 x 10,9 mm) e dal peso di appena 1 Kg. Ha un display OLED 13,3 pollici in formato 16:10, con risoluzione 2,8K (2.880×1.800 pixel), luminosità di picco di 550 nit, gamma di colori DCI-P3 al 100% e refresh rate a 60 Hz.

Il notebook ha un processore Intel Core i7 1355U a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB di spazio per l’archiviazione. La scheda video integrata è una Intel Iris Xe, una soluzione entry-level, perfetta per un utilizzo casalingo o per la produttività. Non è consigliabile, ovviamente, l’utilizzo per il gaming e per le operazioni che richiedono maggiore potenza di calcolo, dall’editing audio/video fino alla grafica digitale 2D e 3D.

Le opzioni per la connettività comprendono WiFi 6E e Bluetooth 5.2, due porte Thunderbolt 4 USB-C, una porta USB-A 3.2 Gen 2, un ingresso HDMI 2.1 e un ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Il comparto audio ha due speaker integrati con tecnologia Smart Amplifier (più volume ma con molta meno distorsione) e microfono con funzionalità per la cancellazione del rumore tramite AI.

La batteria è da 63 wattora, mentre la ricarica è da 65 W. C’è anche la certificazione di grado militare US MIL-STD 810H che attesta la resistenza del dispositivo alle temperature estreme (sia per il freddo che per il caldo), all’umidità, alla polvere, agli urti e a tutte quelle sollecitazioni esterne che potrebbero compromettere l’integrità del computer. Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11.

Infine vale la pena sottolineare l’impegno di Asus in materia di sostenibilità ambientale con la scelta di utilizzare materiali e plastiche riciclate per realizzare il suo nuovo portatile che non ha esitato a definire come “il più ecologico mai prodotto”.

Asus Zenbook S 13 UX5304: prezzo e disponibilità

Il nuovo Asus Zenbook S 13 OLED UX5304 è già disponibile sullo store ufficiale italiano di Asus al prezzo di 1.599 euro. Quasi certamente nelle prossime settimane sarà disponibile anche su Amazon, dove sono già in vendita la maggior parte dei laptop Asus (con frequenti sconti sul prezzo di listino).