Audio-Technica ATH-CKS50TW, le cuffiette con batteria infinita

Per gli amanti dei dispositivi con batterie che durano tantissimo è arrivato un prodotto che, certamente, non passerà inosservato. Audio-Technica ha, infatti, appena presentato i suoi nuovi auricolari ATH-CKS50TW, provvisti di una cella che sembrerà infinita. La società giapponese specializzata nei prodotti audio professionali (sono suoi i microfoni che stanno registrando le Olimpiadi di Pechino 2022) ha infatti trovato il modo per spingere l’autonomia delle cuffiette a numeri sorprendentemente alti.

Queste cuffiette, infatti, promettono 20 ore di autonomia, che salgono a ben 50 ore con la carica di riserva presente nell’astuccio di ricarica. Vale la pena ricordare che, sebbene la durata della batteria dovrebbe essere una delle preoccupazioni principali nella scelta di un paio di auricolari, Apple ha dimostrato più volte che nelle cuffiette la batteria conta, ma non è determinante: gli AirPods, infatti, non sono particolarmente noti per le alte prestazioni di questo aspetto bensì per la qualità di riproduzione. Le ATH-CKS50TW rispondono con un driver dinamico in grado di suonare molto bene tutte le frequenze, anche quelle basse.

Auricolari ATH-CKS50TW: come sono

Gli auricolari True Wireless Audio-Technica ATH-CKS50TW sono provvisti della tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), che può essere attivata e disattivata premendo un pulsante, e sono certificati Sony 360 Reality Audio. Resistenti all’acqua (con certificazione IPX4) e corredate del supporto Bluetooth 5.2, le cuffiette della società giapponese possono essere collegate contemporaneamente a più dispositivi, oltre a permettere all’utente di scegliere di utilizzare un solo auricolare alla volta.

La qualità di riproduzione è garantita dai driver da 9 millimetri, con risposta di frequenza tra 5 e 20.000 Hz (in pratica tutto lo spettro di frequenze audibile dall’orecchio umano). Il peso di ogni cuffietta è di 8 grammi, quello della custodia è di 60 grammi.

Tornando alla batteria, Audio-Technica dichiara che le ATH-CKS50TW offrono circa 20 ore di riproduzione musicale continua, a patto che l’ANC sia disattivato, ed è possibile ottenere fino a 90 minuti di ascolto con l’ANC disattivato in più, con soli 10 minuti di ricarica.

ATH-CKS50TW: quanto costano

I nuovi auricolari ATH-CKS50TW di Audio-Technica si posizionano in una fascia abbastanza alta del mercato, con un prezzo di 169 euro. Al momento sono disponibili solo sul sito ufficiale europeo di Audio-Technica, che spedisce gratuitamente anche in Italia.