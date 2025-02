Apple Beats Powerbeats Pro 2 ufficiali, c'è anche la misurazione del battito cardiaco

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Beats

Beats, il marchio di proprietà di Apple, ha confermato l’arrivo dei Powerbeats Pro 2 i nuovi auricolari wireless che con questo aggiornamento ricevono nuove caratteristiche molto interessanti, prima fra tutte un chip H2 che permette agli utenti di accedere a funzioni avanzate come cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale. Altra grande novità, sulle Powerbeats Pro 2, per la prima volta su un device audio prodotto da Apple, arriva il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Powerbeats Pro 2: scheda tecnica

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Apple, il colosso di Cupertino ha completamente riprogettato l’architettura acustica degli auricolari che hanno trasduttori a doppio strato realizzati su misura.

La grande novità su questi auricolari è l’arrivo del chip H2 che consente agli utenti di accedere a funzioni come la cancellazione del rumore (ANC) sviluppata per isolare l’utente dai rumori ambientali e la modalità trasparenza che, invece, permette di percepire ciò che accade nelle vicinanze (voci incluse) anche senza togliere le cuffiette dalle orecchie.

C’è l’equalizzazione adattiva, che permette di regolare automaticamente le impostazioni sonore per consentire al dispositivo di adattarsi in tempo reale ai vari scenari d’utilizzo e l’audio spaziale con tracciamento dinamico della testa, una caratteristica che permette al suono “seguire” i movimenti dell’ascoltatore per una resa sonora molto più immersiva.

Per quanto riguarda le chiamate ci sono tre microfoni per auricolare che, grazie anche agli algoritmi di apprendimento automatico, riescono a migliorare la qualità delle chiamate e, con la tecnologia Voice Isolation, ridurre il rumore di fondo.

Altra caratteristica interessante dei Powerbeats Pro 2 è la compatibilità con l’audio Lossless con latenza ultra-bassa, ottimizzato per Apple Vision Pro che, sempre grazie al chip H2 presente su entrambi i device, garantisce la perfetta integrazione tra i due. Le cuffiette sono anche integrate pienamente con tutti gli altri device dell’ecosistema Apple (e con Android) con l’accesso a funzioni avanzate come l’abbinamento istantaneo tramite iCloud, il passaggio automatico tra dispositivi e la condivisione dell’audio tra diversi device del colosso di Cupertino. Non mancano nemmeno la possibilità di utilizzare Siri per controllare la riproduzione e gestire il device e l’accesso alle funzioni di Trova il mio.

Questo chip garantisce anche dei buoni miglioramenti in termini di efficienza energetica con un’autonomia stimata di 10 ore di riproduzione (con ANC disattivato). Grazie alla nuova custodia di ricarica, inoltre, si può arrivare fino a 45 ore di autonomia totale, quasi il doppio rispetto al modello originale. Sempre parlando della custodia, per la prima volta in un prodotto Beats, c’è ricarica wireless Qi che si affianca alla classica ricarica tramite USB-C.

Un’altra delle funzioni innovative introdotte su questo prodotto è il monitoraggio della frequenza cardiaca: quando l’utente indossa entrambi gli auricolari, i sensori ottici LED analizzano il flusso sanguigno (più di 100 volte al secondo) fornendo dati accurati che vanno a integrarsi direttamente con Apple Health e le principali app di fitness.

Importante, però, ricordare che se l’utente indossa un Apple Watch, i dati rilevati dagli auricolari saranno secondari rispetto a quelli dell’orologio, in modo da non interferire con il tracciamento già esistente. Inoltre, è possibile collegare le cuffiette con i macchinari da palestra compatibili per una visualizzazione in tempo reale della frequenza cardiaca durante l’allenamento.

Infine i soli auricolari hanno anche la certificazione IPX4, che ne attesta la resistenza agli schizzi d’acqua e di sudore.

Powerbeats Pro 2: disponibilità e prezzi

I Powerbeats Pro 2 sono già disponibili per il preordine sul sito ufficiale dell’azienda produttrice dove possono essere acquistati in quattro colorazioni: Jet Black, Sabbie Mobili, Ultraviola e Arancione elettrico al prezzo consigliato di 299,95 euro.