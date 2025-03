Urbanista Santa Monica, le nuove cuffiette senza gommini ma con ANC

Fonte foto: Urbanista

Urbanista, brand svedese noto per i suoi accessori audio dal design minimalista e funzionale, ha annunciato il lancio del suo nuovo modello di cuffiette true wireless: Santa Monica.

L’azienda, che in passato ha già proposto modelli come Austin, Porto, Copenhagen 2, Palo Alto e Phoenix, si distingue per la sua attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. Con Santa Monica, Urbanista introduce una nuova tipologia di cuffie open-fit dotate di cancellazione attiva del rumore adattiva, portando la tecnologia ANC anche a chi non trova confortevoli le cuffiette in-ear.

Urbanista Santa Monica: caratteristiche tecniche

Le Urbanista Santa Monica sono cuffiette true wireless open-fit, ovvero prive dei tradizionali gommini in silicone che si inseriscono nel canale uditivo. Questa particolare conformazione le rende più confortevoli per alcuni utenti, riducendo la sensazione di pressione e consentendo una maggiore aerazione.

Le Santa Monica sono dotate di driver dinamici da 13 mm con diaframma in biofibra che, secondo il produttore, permettono di ottenere bassi profondi e ben bilanciati, frequenze medie ricche di dettagli e alti nitidi e cristallini. La risposta in frequenza è compresa tra 20 e 20.000 Hz.

Una delle caratteristiche principali delle Santa Monica è la tecnologia Open Fit Adaptive Noise Cancelling (ANC). Questo sistema analizza la forma del canale uditivo dell’utente e adatta di conseguenza le prestazioni dell’ANC, ottimizzando la riduzione del rumore.

Secondo Urbanista, le Santa Monica sono in grado di ridurre il rumore fino a 30 dB in un range di frequenze fino a 2.000 Hz. Le cuffie sono inoltre dotate di un sistema avanzato di riduzione del rumore del vento (wind-noise reduction).

Le Santa Monica utilizzano il Bluetooth 6.0 con supporto multipoint, consentendo il collegamento a due dispositivi contemporaneamente. I profili Bluetooth supportati sono A2DP, AVRCP e HFP.

L’autonomia dichiarata è di 4 ore di riproduzione con una singola carica (3 ore con ANC attivo). La custodia di ricarica fornisce ulteriori 18 ore di autonomia (16,5 ore con ANC attivo). La ricarica avviene tramite porta USB Type-C e richiede circa 2 ore per una carica completa. È inoltre disponibile una ricarica rapida che, con soli 10 minuti, fornisce 1 ora di riproduzione.

Le Urbanista Santa Monica sono certificate IPX4, il che le rende resistenti a schizzi d’acqua e sudore. Ogni auricolare pesa 4.2 grammi, mentre la custodia di ricarica pesa 32.9 grammi. Le cuffie sono dotate di controlli touch e supportano gli assistenti vocali.

Urbanista Santa Monica: prezzo e disponibilità

Le Urbanista Santa Monica sono già disponibili, anche in Italia in tre colorazioni: Midnight Black, Cloud White e Pine Green. Il prezzo di listino è di 79 euro.