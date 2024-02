Fonte foto: LG

Gli auricolari LG TONE Free Fit DTF7Q sono uno dei prodotti di fascia alta di LG, parliamo di un paio di cuffie che si rivolgono al pubblico più esigente, quello che ha bisogno di un dispositivo resistente, dall’ottima resa sonora e che può utilizzare in qualsiasi situazione, dagli allenamenti sotto la pioggia e fino ad arrivare all’ascolto di musica dal proprio smartphone.

Per chi è alla ricerca di un sistema audio dalle grandi potenzialità, grazie alle offerte su Amazon, queste cuffiette possono essere acquistate a un prezzo d’occasione, scendendo sotto i 140 euro.

LG TONE Free Fit DTF7Q – Auricolari in-ear – Tecnologia Headphone Spatial Processing

LG TONE Free Fit DTF7Q: scheda tecnica

Le LG TONE Free Fit DTF7Q sono auricolari in-ear con driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza che varia dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

A garanzia della miglior resa sonora la tecnologia Headphone Spatial Processing (HSP) sviluppata da Meridian, che simula l’esperienza d’ascolto attraverso delle vere casse per un suono nitido e avvolgente.

Tra le altre caratteristiche presenti, troviamo la modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida che, sfruttando i microfoni MEMS e gli algoritmi proprietari di LG, consente di abbattere il rumore ambientale, isolando l’utente da ciò che lo circonda. Stesso discorso per la modalità Trasparenza (chiamata in questo caso modalità Ascolto), che consente comunque di mantenere la percezione di ciò che accade nell’ambiente circostante. Con la modalità Conversazione, infine, è possibile ascoltare alche le voci dei parlanti senza togliere le cuffie.

Non manca, naturalmente, nemmeno la cancellazione del rumore in chiamata che amplifica la voce dell’utente abbattendo il rumore ambientale, per chiamate sempre chiare in qualsiasi situazione.

Collegandosi al proprio smartphone tramite Bluetooth 5.2 (con tecnologia Multipoint e Google Fast Pair) è possibile scaricare l’app LG Tone Free e regolare tutte le funzionalità di cui sopra, accedendo anche all’equalizzatore. In assenza di un device Bluetooth è possibile collegare la custodia direttamente all’uscita da 3,55 mm (tramite l’apposito connettore incluso nella connessione) e utilizzarla per trasmettere il suono direttamente agli auricolari.

Tra le chicche di questo prodotto quelle che riguardano l’igiene: la prima è la possibilità di lavare le cuffiette, essendo completamente impermeabili. La seconda è la tecnologia UVnano che consente all’utente di igienizzare le cuffiette tramite LED UV, semplicemente riponendole nella custodia di ricarica.

L’autonomia stimata è di circa 5 ore per gli auricolari (con ANC attiva), disattivando la cancellazione del rumore si arriva fino a 9 ore di ascolto, che salgono a 20 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre, con 5 minuti di ricarica è possibile ottenere un’ora di riproduzione musicale aggiuntiva.

Infine le LG TONE Free Fit DTF7Q sono certificate IP67 e, dunque, i soli auricolari sono resistenti alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

LG TONE Free Fit DTF7Q: l’offerta Amazon

Le LG TONE Free Fit DTF7Q sono auricolari di fascia alta, comodi, versatili, con un’ottima resa sonora e con tantissime funzionalità smart, pronte a soddisfare qualsiasi esigenza e puntando direttamente agli utenti che cercano un prodotto di qualità e non vogliono scendere a compromessi.

Il prezzo di listino è di 179 euro ma con le offerte Amazon si scende a 139,99 euro (-22%, -39,01 euro), un’occasione irripetibile per portare a casa un device impeccabile a un prezzo che può fare la differenza.

LG TONE Free Fit DTF7Q – Auricolari in-ear – Tecnologia Headphone Spatial Processing