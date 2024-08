Xiaomi Buds 3T Pro, su Amazon arrivano al minimo storico e sono un affare

Fonte foto: Xiaomi

Tra gli auricolari Bluetooth più interessanti sul mercato, troviamo sicuramente i prodotti a marchio Xiaomi, come gli Xiaomi Buds 3T Pro, un modello di fascia alta con tante funzionalità che puntano a ridefinire l’esperienza sonora degli utenti offrendo loro una modalità di cancellazione del rumore adattiva fino a 40 dB, la piena compatibilità coi codec audio in alta definizione e l’audio immersivo.

Grazie alle offerte Amazon per le prossime ore queste cuffiette arrivano al minimo storico e possono essere acquistate a poco più di 60 euro e con uno sconto del genere, trovare di meglio è davvero impossibile.

Xiaomi Buds 3T Pro: scheda tecnica

Le Xiaomi Buds 3T Pro sono cuffiette in-ear con driver dinamico a doppio magnete rivestito con DLC (carbonio simile al diamante) da 10 mm. La risposta in frequenza va dai 20 Hz fino a 20 kHz.

Il device è pienamente compatibile con codec audio LDAC con velocità di trasmissione fino a 990 kbps e risoluzione audio da 96 kHz/24 bit. Presente anche la funzionalità per l’audio dimensionale di Xiaomi (audio immersivo), un sistema che permette di simulare un ambiente sonoro tridimensionale per un’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente (con i device compatibili).

La modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC) è in grado di sfruttare i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi AI sviluppati da Xiaomi per isolare l’utente dai rumori ambientali fino a 40 dB. Inoltre, con la modalità adattiva, gli auricolari sono in grado di rilevare il livello di rumore ambientale e regolare automaticamente l’ANC scegliendo uno dei tre livelli disponibili.

Con la modalità Trasparenza, invece, è possibile percepire anche l’ambiente circostante, voci incluse, senza isolarsi totalmente. Presente anche una modalità di Cancellazione del rumore in chiamata che utilizza i microfoni in dotazione e consente di catturare la voce del parlante e isolarla dal rumore ambientale.

Per connettersi ai vari device compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.2 con tecnologia Multipoint. Inoltre scaricando l’app Xiaomi Earbuds è possibile gestire e personalizzare le varie funzionalità del prodotto e accedere anche all’equalizzatore. Non manca nemmeno un’area sensibile al tocco, che permette all’utente di utilizzare le cuffiette senza prendere lo smartphone.

Per quanto riguarda l’autonomia, Xiaomi ha dichiarato circa 6 ore di ascolto che salgono a 24 utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Presente, infine, la certificazione IP55 che attesta la resistenza dei soli auricolari alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Xiaomi Buds 3T Pro: l’offerta su Amazon

Le Xiaomi Buds 3T Pro hanno un prezzo di listino di 169,99 euro ma grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 64,99 euro (-62%, -105 euro) un prezzo davvero irripetibile a cui è molto difficile non cedere.

