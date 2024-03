Fonte foto: Oppo

Nel mare sconfinato di auricolari da acquistare sul web, spiccano sicuramente le Oppo Enco Buds 2 un prodotto entry-level, ma non per questo da sottovalutare, che punta tutto su una grande semplicità nell’utilizzo e un’ottima autonomia essenziali per l’utente nella vita di tutti i giorni, rinunciando a tutto il superfluo a beneficio di un prezzo più che conveniente.

E se con le offerte Amazon, si possono portare a casa queste cuffiette per meno di 20 euro, non bisogna pensarci troppo e l’acquisto è praticamente d’obbligo.

Oppo Enco Buds2 – Auricolari in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Oppo Enco Buds2: scheda tecnica

Le Oppo Enco Buds 2 sono cuffiette in-ear. Hanno driver dinamici a diaframma titanizzato da 10 millimetri con risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

C’è la cancellazione del rumore per le chiamate, che sfrutta i microfoni sugli auricolari e gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Oppo per mettere in evidenza le voci e abbattere il rumore di fondo, migliorando le conversazioni telefoniche in ambienti molto rumorosi.

Ci sono inoltre l’equalizzatore Enco Master EQ e la Game Mode, una particolare modalità per l’audio in bassa latenza da utilizzare con i videogiochi per aumentare la reattività dell’audio nelle azioni più concitate.

Le Oppo Enco Buds2 si collegano allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 e, utilizzando l’app HeyMelody (disponibile solo per Android), è possibile accedere alle impostazioni e alle funzioni disponibili.

Presenti anche i comandi touch che consentono di cambiare i brani in riproduzione, regolare il volume, rispondere alle chiamate e scattare foto dalla fotocamera dello smartphone collegato via Bluetooth.

Sul fronte dell’autonomia, Oppo garantisce fino a 7 ore di riproduzione per i soli auricolari, che sale fino a 28 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre, caricando il dispositivo per soli 10 minuti si ottiene 1 ora aggiuntiva di riproduzione.

Infine le sole cuffiette sono certificate IPX4 e sono quindi in grado di resistere agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Oppo Enco Buds2: l’offerta su Amazon

Le Oppo Enco Buds2 sono cuffiette di fascia bassa, un prodotto semplice, immediato e molto resistente, da utilizzare comodamente fuori casa senza preoccuparsi dell’autonomia.

Oltre a questo, non bisogna dimenticare nemmeno il prezzo davvero vantaggioso di questo dispositivo che può essere acquistato per 49,99 euro. Tuttavia, grazie alle offerte su Amazon, l’occasione è ancora più ghiotta e per portare a casa queste cuffie bastano 19,99 euro (-60%, -30 euro). Davvero un affare irripetibile che non si può assolutamente ignorare.

Oppo Enco Buds2 – Auricolari in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata