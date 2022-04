Bang Bang Baby: svelati nuovi dettagli

È uno dei prossimi titoli in arrivo su cui Prime Video punta di più. Parliamo di Bang Bang Baby, serie tv Original italiana di cui è stato recentemente diffuso il trailer ufficiale. Sono stati anche resi noti alcuni nuovi dettagli sulla trama, che è ambientata nella Milano di fine anni Ottanta.

Creata da Andrea Di Stefano e prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), la serie tv vanta tre registi diversi: Michele Alhaique per gli episodi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, Margherita Ferri per il quinto e il sesto e Giuseppe Bonito per il nono e il decimo. Alhaique si è occupato anche della supervisione artistica, mentre la scrittura delle puntate è di Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. Bang Bang Baby è tra l’altro l’unica serie italiana in competizione a Canneseries, il festival internazionale dedicato alla serialità.

Di cosa parla Bang Bang Baby

Mancano poche settimane all’uscita di Bang Bang Baby e la trama si è già arricchita di dettagli. Come era già noto, la storia è ambientata negli anni Ottanta – per la precisione nel 1986 – e la protagonista è Alice, un’adolescente timida che, per amore del padre, entra in un’organizzazione criminale della malavita milanese.

All’inizio della storia, la ragazza ha 16 anni e vive in una cittadina del Nord Italia, orfana di padre. O almeno, così crede: in realtà la vita di Alice cambia quando scopre che il papà che credeva morto è in realtà vivo.

Proprio per affetto nei confronti del padre, e per il desiderio di conquistare la sua fiducia e stargli vicino, la ragazza si avvicina al mondo della malavita, lasciandosi sedurre dal fascino del crimine.

Nel trailer ufficiale si vede Alice cambiare (dimagrisce, diventa pallida e scarmigliata…) e sprofondare in un inferno di violenza e luci al neon. La ragazza a un certo punto, a quanto sembra per fare un favore al padre, brucia un cadavere per sbarazzarsene. Ciò che ha fatto però, spinta dal legame con il genitore, le genera incubi e inquietudini. E la porta a chiedersi: fino a dove si è disposti a spingersi per amore?

Insomma, la ragazza si rende presto conto che il crimine ha in realtà poco di affascinante e molto di pericoloso e spaventoso… specialmente quando non è visto in tv, ma è vissuto in prima persona. Ma quando cercherà di tirarsene fuori, potrebbe essere troppo tardi.

Il cast di Bang Bang Baby

Il cast del crime drama include, nei ruoli principali, Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Quando esce Bang Bang Baby

Le prime cinque puntate di Bang Bang Baby saranno disponibili su rime video il 28 aprile 2022, mentre le ultime cinque il 19 maggio.

