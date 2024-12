ACAB, di cosa parla e quando esce la nuova serie Netflix italiana

Ispirata all’omonimo libro di Carlo Bonini e al film diretto da Stefano Sollima, la violenta serie tv in sei episodi arriva in streaming fra poche settimane

Fonte foto: Marco Ghidelli/Netflix

È stata annunciata la data di uscita su Netflix di ACAB – All Cops Are Bastards, attesa serie tv in sei episodi che racconta «una storia violenta» che ha come protagonisti alcuni celerini di Roma che vedranno la propria vita e carriera distrutte dal bisogno di odio che li consuma. Prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios, il progetto seriale è tratto dall’opera letteraria ACAB di Carlo Bonini, pubblicata in Italia da Giulio Einaudi Editore, e si ispira all’omonimo film del 2011 prodotto da Cattleya con RAI Cinema e diretto da Stefano Sollima.

Il cast e le prime immagini di ACAB

La serie tv ACAB – All Cops Are Bastards è diretta da Michele Alhaique, attore e regista che ha già diretto il film noir Senza nessuna pietà (uscito nel 2014) e più di recente le serie tv Romulus e Bang Bang Baby. Nel cast ci sono Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi.

Netflix ha recentemente diffuso le prime foto di scena del cast:

La serie tv è ideata da Carlo Bonini e Filippo Gravino, che l’hanno anche scritta insieme a Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini. Lo story editing è di Filippo Gravino. Stefano Sollima, già regista del film ACAB, a cui la serie tv si ispira, è produttore esecutivo.

Rivisto dopo tanti anni, ACAB di Stefano Sollima resta un film incredibilmente potenti. Attori eccezionali. Tutti. pic.twitter.com/Q25WHYlrzk — Alfredo Ferrante (@alfredoferrante) April 16, 2023

Trama e trailer della serie tv ACAB

In ACAB – All Cops Are Bastards, durante una notte di feroci scontri in Val di Susa, il capo di una squadra del Reparto Mobile di Roma resta gravemente ferito.

La squadra in questione è composta da Mazinga (interpretato da Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), ma non è una squadra come le altre: affiatata come una tribù o una famiglia, ha imparato a rispondere ai disordini con metodi al limite.

Il loro nuovo comandante, Michele (Adriano Giannini), è però figlio della polizia riformista e dunque vorrebbe rivoluzionare la squadra di Mazinga & co. e i loro metodi, ormai considerati simbolo della “vecchia scuola”. Oltre a questo, una nuova ondata di malcontento della popolazione investe le istituzioni.

In questo “autunno caldo” e in questo momento di particolare fragilità interna, i componenti della squadra del Reparto Mobile sono chiamati a mettere in discussione il senso più profondo del proprio lavoro e della propria appartenenza alla squadra.

Quando esce la serie tv ACAB su Netflix

La serie tv ACAB – All Cops Are Bastards sarà disponibile su Netflix dal 15 gennaio 2025.