Beatles mania: cosa vedere in streaming

Il 10 aprile 1970 finisce il sogno dei Fab Four: i Beatles si sciolgono e iniziano carriere da solisti. La rottura maturava in realtà già da qualche tempo, ma è in questa data che la fine è sancita ufficialmente, con il quotidiano Daily Mirror che pubblica la notizia “Paul quits the Beatles".

Nell’intervista Paul McCartney diceva di non avere intenzione di registrare nuovi album con i Beatles e di non sentire la mancanza degli altri membri (George Harrison, Ringo Starr e John Lennon). Insomma, la frattura era ormai irreparabile. Il gruppo britannico, nato a Liverpool nel 1960, in soli dieci anni ha fatto la storia della musica e della cultura pop: la Beatlesmania esplosa in quegli anni non se ne è mai più andata. Non c’è data migliore di oggi per rivivere la magia della band: è possibile farlo con uno dei tanti contenuti disponibili in streaming sulle principali piattaforme.

The Beatles – Get Back

Oltre 60 ore di riprese inedite durante le sedute di registrazione effettuate dai Beatles per la canzone Let It Be: ecco il materiale a partire dal quale è stata creata questa docuserie uscita nel 2021 e disponibile su Disney+. La regia è dell’acclamato Peter Jackson.

How the Beatles changed the world

I Beatles hanno cambiato il mondo intero, non solo quello della musica: lo spiega questo film documentario del 2017, disponibile su Netflix, che include interviste e filmati di repertorio.

John Lennon: Love is all you need

I Beatles hanno continuato a lasciare il segno anche dopo lo scioglimento: John Lennon ne è un esempio. Questo film documentario del 2010, su Netflix, è dedicato a lui.

Looking for Lennon

Anche in questo documentario del 2018, su Prime Video, John Lennon è il protagonista. Tramite interviste ad amici e familiari si raccontano l’infanzia del cantautore e la tragica morte.

The Beatles – A Hard Day’s Night

Per i più nostalgici, su Sky on demand si può vedere questo lungometraggio storico (è del 1964) restaurato in 4K. È la prima pellicola musicale interpretata dai Beatles.

The Beatles – Eight Days a Week

Sempre su Sky on demand c’è questo documentario del 2016 che racconta la storia dei Beatles dagli esordi fino al 1966. La pellicola è diretta da Ron Howard ed è prodotta da Paul McCartney, Ringo Starr e dalle vedove di John Lennon e George Harrison.

Yesterday

Questo film ha a che fare con i Beatles, ma non in senso documentaristico. Si tratta di una commedia in cui un compositore, dopo un blackout, scopre di essere l’unico al mondo a ricordare i Fab Four. Il film fa parte del catalogo Prime Video, ma è disponibile solo per l’acquisto o il noleggio.

In India con i Beatles

Nel catalogo Prime Video, ma solo per acquisto o noleggio, c’è anche questo film documentario del 2020 incentrato sull’esperienza indiana dei Beatles. Nel 1968, infatti, i membri del gruppo si recano in India per apprendere l’arte della meditazione trascendentale.

Beat bugs

Non è mai troppo presto per farsi contagiare dalla Beatlesmania! Su Netflix c’è infatti questa serie animata per bambini del 2016 in cui un gruppo di simpatici insetti impara molte cose sul mondo e sulle persone attraverso le più famose canzoni dei Fab Four.