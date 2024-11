Beatles '64, com'è il documentario sui Beatles prodotto da Scorsese

Fonte foto: Disney+

C’è il primissimo arrivo dei Beatles negli Stati Uniti al centro di Beatles ’64, il nuovo documentario prodotto da Martin Scorsese e diretto da David Tedeschi in uscita in streaming fra pochi giorni. Su questa immortale band fondata a Liverpool nel 1960 è stato detto, fatto, girato e scritto tantissimo, ma quest’ultima opera per il piccolo schermo si propone di offrire uno sguardo raro e originale sul momento in cui i Beatles hanno vistato per la prima volta gli Stati Uniti, diventando davvero da quel momento in poi la band più influente e amata di tutti i tempi.

L’arrivo dei Beatles negli Stati Uniti

È il 7 febbraio 1964 (da qui il titolo del documentario) quando i Beatles atterrano a New York accolti da un’euforia e un’isteria mai vista prima. Ad attenderli all’aeroporto Kennedy ci sono migliaia di fan: la “Beatlemania” travolge ufficialmente New York e l’intero Paese.

Il documentario racconta l’esibizione di debutto della band sul suolo americano all’Ed Sullivan Show, un concerto che raccoglie oltre 73 milioni di spettatori e diventa l’evento televisivo più seguito dell’epoca.

Beatles ’64 però non mostra solo lo spettacolo in sé, ma racconta anche un dietro le quinte più intimo dal quale emerge il rapporto di amicizia tra John, Paul, George e Ringo mentre provano a gestire l’inimmaginabile fama che li investe.

Beatles ’64, i filmati rari e inediti del documentario

«Sono cresciuto coi Beatles, fanno parte del mio DNA», ha detto il regista David Tedeschi in un’intervista a Rolling Stones, nel corso della quale ha anche spiegato che il girato usato nel documentario viene «da David e Albert Maysles», documentaristi che «erano molto famosi negli anni ’60».

«Era il loro secondo film, ne hanno girato anche uno che è stato proiettato raramente intitolato What’s Happening!», ha proseguito il regista. «Uno dei motivi per cui veniva mostrato di rado è che non si erano assicurati di avere tutti i diritti necessari. Così la Apple ha acquisito i negativi dei Maysles».

I rari filmati girati dai Maysles che si vedono in Beatles ‘64 sono stati restaurati in 4K da Park Road Post in Nuova Zelanda. Le performance live del primo concerto americano dei Beatles al Washington DC Coliseum e le loro apparizioni all’Ed Sullivan, invece, sono state demixate da WingNut Films e remixate da Giles Martin.

Nel documentario, musica e filmati dell’epoca sono integrati da interviste più recenti con Paul McCartney e Ringo Starr e con alcuni fan della band. Paul e Ringo sono tra l’altro produttori del documentario insieme al già citato Scorsese e a Margaret Bodde, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley. Jeff Jones e Rick Yorn sono executive producers.

Quando esce Beatles ’64 in streaming

Beatles ’64 esce il 29 novembre 2024 in esclusiva su Disney+.