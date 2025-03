Festa della donna 2025, cosa guardare l'8 marzo in streaming

L’importanza di diritti ed emancipazione femminili sono raccontati anche in film, serie tv e documentari: ecco quali cercare l’8 marzo 2025 in streaming

Fonte foto: Apple TV+

L’8 marzo 2025 ricorre la Giornata internazionale della donna, o Giornata internazionale dei diritti delle donne. Detta più brevemente Festa della donna, questa occasione ha lo scopo di sottolineare ancora una volta l’importanza dell’emancipazione femminile sotto tutti i punti di vista, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche già raggiunte o, in alcuni casi, ancora da raggiungere. I diritti e l’emancipazione delle donne sono spesso al centro di documentari, film e serie tv, alcuni dei quali sono oggi disponibili sulle principali piattaforme di streaming: una visione perfetta in occasione dell’8 marzo.

Womeness

Sabato 8 marzo 2025 alle 21.15 su Sky Arte, in streaming su NOW e on demand si può vedere Womeness, il nuovo documentario di Yvonne Sciò che racconta le appassionanti vite di alcune donne.

Protagoniste di questa novità sono la scrittrice Dacia Maraini, la politica e attivista Emma Bonino, la compositrice e cantante iraniana in esilio Sussan Deyhim e Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese. C’è anche Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare il potere maschile.

Co-prodotto da Magic Moments Films e Luce Cinecittà, il documentario dà voce alle cinque donne appena citate per lasciare che siano loro a raccontare in che modo hanno affermato la propria identità nel mondo. Il docufilm include inoltre immagini d’archivio sulle lotte civili e sulle imprese che hanno segnato la società civile.

La legge di Lidia Poet

«I costumi non sono solo vestiti», ha detto Netflix in una nota stampa. «Sono simboli di ribellione, trasformazione e libertà, indossati da donne indipendenti, ribelli e visionarie che hanno sfidato le regole del proprio tempo». Tra i titoli già disponibili sulla piattaforma che ben si addicono a questa descrizione, e alla ricorrenza dell’8 marzo, c’è anche La legge di Lidia Poet.

La serie tv italiana in due stagioni (la prima uscita nel 2023, la seconda nel 2024) racconta infatti la storia di Lidia Poet, interpretata da Matilda De Angelis, ovvero la prima donna a entrare nell’Ordine degli avvocati in Italia.

Bread&Roses

La condizione femminile non è uguale ovunque e talvolta non sembra essere una conquista definitiva e “al sicuro”. A ricordarlo c’è anche Bread&Roses, intenso documentario del 2024 visibile su Apple Tv+ (nella foto).

Prodotto e diretto da Sahra Mani, il docufilm racconta l’impatto devastante, in termini di diritti e mezzi di sussistenza delle donne, della caduta di Kabul in mano ai Talebani nel 2021. Il documentario segue in particolare tre donne mentre lottano per provare a recuperare la propria autonomia.

The Substance

Come spiegato dalla regista Coralie Fargeat, The Substance «parla di corpi femminili. Di come siano sempre oggetto di scrutinio, fantasie e critiche all’interno dello spazio pubblico. Di come noi, in quanto donne, siamo portate a pensare di non avere scelta se non essere perfette/sexy/sorridenti/magre/giovani/belle per avere valore nella società. E di quanto ci risulti impossibile sfuggire a questa logica, per quanto istruite, intelligenti e indipendenti possiamo essere».

Questa appena descritta da Fargeat è «una prigione» di cui molte donne fanno esperienza nella vita quotidiana e che il film candidato e premiato agli Oscar 2025 porta sullo schermo attraverso una storia originale, coinvolgente e vagamente inquietante. The Substance è disponibile su IWonderfull, uno dei Prime Video Channel.

Il diritto di contare

Su Disney+ è disponibile Il diritto di contare, film del 2016 in cui tre scienziate afroamericane collaborano per rendere possibile il lancio in orbita dell’astronauta John Glenn.

Nonostante il loro ruolo fondamentale, sul luogo di lavoro sono evidentemente trattate diversamente dai colleghi per via della discriminazione razziale e di genere che caratterizza gli Stati Uniti a quel tempo.