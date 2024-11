Fleetwood Mac, è in arrivo il documentario definitivo sulla rock band

Fonte foto: Apple TV+

È in arrivo il «documentario definitivo» sui Fleetwood Mac: ad annunciarlo in questi giorni è stata Apple Original Films. Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998, il gruppo rock è nato nel Regno Unito tra gli anni Sessanta e Settanta e nel corso della sua attività ha raggiunto il successo globale, vendendo più di 220 milioni di dischi. «I Fleetwood Mac in qualche modo sono riusciti a fondere le loro vite personali, spesso caotiche e quasi operistiche, in una storia in tempo reale, che poi è diventata leggenda. Questo sarà un film sulla musica e sulle persone che l’hanno creata», ha detto il regista Frank Marshall.

Il film documentario sui Fleetwood Mac

Il documentario, completamente autorizzato, è diretto dal cinque volte candidato agli Academy Awards Frank Marshall. «Sono affascinato da come è nata questa incredibile storia di enormi risultati musicali», ha aggiunto il regista in una nota stampa.

Marshall è anche produttore con la The Kennedy/Marshall Company, insieme a Nicholas Ferrall di White Horse Pictures (The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years). «Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership creativa con Frank e il talentuoso team della Kennedy/Marshall», ha detto Ferrall.

«I Fleetwood Mac sono un fenomeno musicale, la loro alchimia quasi oltre ogni comprensione. White Horse è grato e onorato della straordinaria opportunità di produrre un documentario che approfondisce il talento di ciascun membro della band individualmente e la magia che è i Fleetwood Mac nel loro insieme. E farlo con il supporto e la portata di Apple è davvero meraviglioso».

It's not a rumour. From director Frank Marshall, this Apple Original Films documentary will take you on the epic journey of the generation-defining Fleetwood Mac. pic.twitter.com/kAec2B0Kav — Apple Original Films (@AppleFilms) November 19, 2024

Chi c’è nel documentario sui Fleetwood Mac

Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks si sono incontrati per caso nel 1974 hanno vissuto insieme cinquant’anni di musica senza compromessi.

Il film documentario racconterà le difficoltà che la band ha dovuto affrontare, ma anche i successi, la resilienza e come queste componenti, unite al talento musicale, abbiano dato vita a successi globali.

Sarà un racconto dalle origini fino al presente che proverà anche a rispondere a una domanda: cosa ha tenuto unito il gruppo quando le pressioni interne ed esterne avrebbero potuto distruggerlo?

Ogni componente della band ha saputo portare nella band caratteristiche inedite che, insieme, hanno creato un’alchimia vincente e un’unione musicale di successo. Il film include filmati mai visti prima, nuove interviste esclusive e interviste d’archivio a Christine McVie, che è morta nel 2022.

Quando esce il documentario sui Fleetwood Mac

Il documentario sui Fleetwood Mac al momento non ha ancora un titolo ufficiale. Anche la data di uscita su Apple Tv+ non è nota.