Beko, minimo storico per il climatizzatore portatile smart: sconto shock

Manca oramai pochissimo all’arrivo dell’estate e bisogna farsi trovare pronti per combattere il caldo e l’afa dei prossimi mesi. In casi del genere l’unico strumento veramente affidabile è lui: l’agognato condizionatore. Oramai lo troviamo in tantissime abitazioni, ma non sempre è possibile montare il climatizzatore a parete. In casi del genere, l’unica vera alternativa è il condizionatore portatile, elettrodomestico sempre più in voga e che si rivela utilissimo. Grazie alla possibilità di spostarlo di stanza in stanza può essere utilizzato dove serve, senza sprecare energia, soprattutto in un periodo storico come quello attuale in cui i costi sono veramente elevati.

Tra i tanti condizionatori che troviamo su Amazon, ce ne è uno che spicca per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta del climatizzatore Beko BP109C disponibile sul sito di e-commerce con un doppio sconto che fa risparmiare ben il 45%: praticamente è come se lo si pagasse la metà. Si tratta di un condizionatore portatile con una potenza di 9.000 BTU, quanto basta per raffreddare abbastanza velocemente una stanza di circa 30-35 metri quadrati. Un’ottima soluzione sia per la propria abitazione sia per l’ufficio.

Beko: le caratteristiche del climatizzatore portatile

Un climatizzatore portatile dalle dimensioni compatte, con un’ottima potenza e che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. A cui aggiungere la possibilità di controllarlo facilmente tramite il display LCD. Come tutti i condizionatori portatili ha bisogno di essere posizionato nelle vicinanze di una finestra.

Beko BP109C è un condizionatore portatile con una potenza pari a 9.000BTU, quanto basta per una stanza di circa 30-35 metri quadrati. Si tratta di un dispositivo 2 in 1: oltre a raffreddare efficacemente, è anche in grado di deumidificare l’abitazione e garantisce un’ambiente salutare. Per gestire temperatura e potenza, c’è una comoda console di comando presente sulla parte superiore del condizionatore. Inoltre, è dotato della tecnologia ZoneFollow che rileva la temperatura in prossimità del telecomando e l’adatta di conseguenza.

Puoi anche impostare un timer in modo che il condizionatore si attivi in automatico ogni giorno sempre allo stesso orario. Nonostante sia abbastanza potente, il climatizzatore portatile è anche silenzioso e durante la notte non dà fastidio. Il filtro dell’aria può essere rimosso e lavato senza troppi problemi. Chiudiamo con i consumi: il climatizzatore ha ottenuto la classe energetica A.

Condizionatore portatile Beko in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta imperdibile per il climatizzatore portatile Beko BP109C. Oggi lo troviamo su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a 245,10€. Il prezzo finale si compone di uno sconto del 43% e di un coupon del valore di 12,90€ che si attiva in automatico durante il check-out. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 49,02€ al mese utilizzando il servizio del sito di e-commerce. La spedizione è curata da Amazon e la consegna avviene direttamente a casa o nell’ufficio senza costi aggiuntivi. Una promo da cogliere al volo.

