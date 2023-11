Black Friday Amazon: come ricevere il buono sconto di 15 euro gratis

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Torna il Black Friday (l’inizio è fissato per le ore 00:00 del 17 novembre) e su Amazon torna anche una delle promozioni più amate dagli utenti: un buono sconto di 15€ da utilizzare per gli acquisti sul sito di e-commerce. Si tratta di un buono che si può ottenere una volta sola e per utilizzarlo è necessario rispettare dei requisiti ben precisi. Un’opportunità da cogliere al volo e da non farsi scappare per nessuno motivo: le offerte del Black Friday Amazon 2023 si preannunciano già straordinarie e se sommi anche questo buono sconto il prezzo diventa straordinario.

Come fare per ricevere questo buono sconto? Quale è la procedura da seguire? Molto semplice. Si tratta di una promo che Amazon ripropone in ogni grande evento dedicato alle offerte: scaricando l’app Amazon Photos sul proprio smartphone ed effettuando la prima volta il backup anche di una sola immagine o di un video, si ottiene un credito promozionale di 15€ entro quattro giorni dal caricamento dei contenuti multimediali. Puoi utilizzare il buono sconto per i tuoi acquisti sul sito di e-commerce, ma con delle limitazioni ben precise: ad esempio non puoi acquistare prodotti venduti da terze parti oppure i dispositivi presenti su Amazon Seconda Mano, la sezione dell’e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati.

Come ottenere i 15€ gratis su Amazon

Completando tre semplici passaggi puoi ottenere un buono sconto del valore di 15€ su Amazon. La procedura da seguire è semplicissima e per farla serve solamente il tuo smartphone. La prima cosa da fare è scaricare l’app di Amazon Photos sullo smartphone ed effettuare l’accesso utilizzando le proprie credenziali. A questo punto devi attivare il salvataggio automatico delle immagini e delle foto per effettuare il backup dei contenuti multimediali. Il funzionamento è simile a quello dell’app Foto di Google: ogni volta che scatti un’immagine, viene salvata sul tuo spazio personale presente su Amazon Photos. In questo modo puoi anche cancellare il contenuto dallo smartphone e liberare memoria: l’immagine e il video saranno presenti per sempre sul cloud. Completato il caricamento, ricevi una e-mail entro quattro giorni con il tuo credito promozionale del valore di 15€.

Ricapitolando, ecco i tre passaggi da seguire:

Scaricare l’app di Amazon Photos ed eseguire l’accesso.

Effettuare il backup delle foto.

Ricevi il buono sconto entro 4 giorni.

Come spendere i 15€ gratis su Amazon: i requisiti da rispettare

Ottenuto il buono sconto, puoi spenderlo per i tuoi acquisti su Amazon per il Black Friday 2023 (che ti ricordiamo dura dal 17 fino al 27 novembre). Per poter utilizzare il buono sconto, però, è necessario rispettare dei requisiti ben precisi, a partire dalla somma dell’ordine che deve essere almeno di 30€. Ma non solo. Il codice promozionale può essere applicato solamente sui prodotti venduti e spediti da Amazon, che, in ogni caso, sono la gran parte di quelli che puoi acquistare.

Ecco i requisiti più importanti da conoscere per utilizzare il buono sconto di 15€ di Amazon:

L’offerta promozionale è valida dalle ore 00:01 del 1 novembre 2023 alle ore 23:59 del 27 novembre 2023.

L’Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale.

Per beneficare dell’Offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 30 euro. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi su Amazon, i prodotti venduti su Amazon Seconda Mano. inoltre, il codice promozionale non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, buoni regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

L’offerta è limitata a un solo ordine.

