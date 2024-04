Amazon, il prezzo del tablet è stracciato: sconto dell'80%

Fonte foto: Blackview

Ci sono alcuni giorni in cui su Amazon trovi delle offerte talmente assurde che non sembrano vere. Ed è quello che accade oggi con il tablet Blackview Tab 70 disponibile sul sito di e-commerce con una promo mai vista prima. Non uno, non due, ma ben tre sconti che puoi sommare per ottenere un prezzo mai visto prima e uno sconto totale vicino all’80%. Lo paghi meno di 100 euro e ne risparmi ben quattrocento rispetto a quello segnalato nella pagina prodotto. Un’occasione veramente unica e da non farsi scappare per nessun motivo: si tratta di una promo a tempo e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il Blackview Tab 70 è il classico tablet da divano con cui puoi fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV, giocare alle proprie app preferite e anche studiare o modificare documenti di lavoro. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata e di uno schermo da ben 10 pollici che ti offre la giusta grandezza e un’ottima qualità di visione. Hai anche diverse modalità di comfort che non affaticano gli occhi nemmeno dopo un uso intensivo del dispositivo. E per i più esigenti c’è anche una fotocamera con cui scattare belle foto e registrare anche dei video.

Blackview Tab 70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo molto particolare, ma che offre dei vantaggi esclusivi. Oggi trovi il tablet Blackview Tab 70 in promo con un triplo sconto. Come funziona l’offerta? Molto semplice. Allo sconto fisso del 40%, è possibile aggiungere due coupon presenti in pagina. Il primo fa diminuire il prezzo del 50%, il secondo ti fa risparmiare 50 euro. Per vedere lo sconto effettivo, devi cliccare sul tasto "Applica" presente nella pagina prodotto vicino ai due coupon. In questo modo il prezzo scende a soli 99,99 euro invece di 499,99 euro. Un risparmio considerevole. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Devi, però, essere veloce nell’approfittare di questa promo: il numero di coupon è limitato.

N.B. Il prezzo del banner non comprende i due coupon. Per vedere il prezzo finale dovete cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Blackview Tab 70: scheda tecnica e funzionalità

Blackview Tab 70 è dotato di 128GB di memoria di archiviazione, ma espandibile fino a 2 TB con schede Micro SD/TF. Il che, combinato ai 16 GB di RAM, lo rendono potente e molto fluito. La fotocamera è da 2MP per la posteriore e da 5MP per l’anteriore. Garantisce una connessione super veloce, grazie al Wi-Fi 6, la quale copre la doppia banda 2,4/5GHz; ciò renderà la connessione stabile ma ridurrà anche il consumo di energia.

Bene anche il sistema audio-video, aspetto che interessa soprattutto chi guarda prodotti in streaming. Infatti, monta uno schermo IPS a colori da 10,1 pollici e supporta la funzione Widevine L1 per la riproduzione di video HD in più programmi. Riguardo l’audio, dispone di due altoparlanti stereo. La batteria da 6580 mAh non teme anche l’uso più intensivo.

