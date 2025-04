Windows 11 potrà aggiustarsi in autonomia con questa nuova funzione

Windows 11 sta per ricevere una nuova funzione che permetterà al sistema operativo di ripararsi da solo in caso di bug critici

Fonte foto: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Microsoft continua a lavorare allo sviluppo di Windows 11, arricchendo il suo sistema operativo di nuove funzioni. In arrivo c’è anche un nuovo strumento che permetterà a Windows di ripararsi da solo in caso di problemi. La funzione in questione si chiama Quick Machine Recovery (QMR) ed era stata annunciata lo scorso anno dall’azienda americana. Tale funzione è ora disponibile per gli utenti Windows Insider, nel canale Beta.

A causare un’accelerazione nello sviluppo di questa particolare caratteristica di Windows è stata la violazione CrowdStrike dello scorso luglio 2024 con un aggiornamento difettoso del kernel che aveva causato la comparsa del famigerato Blue Screen of Death su milioni di computer Windows. Il funzionamento del nuovo strumento di Windows è molto semplice e consentirà a Microsoft di distribuire dei fix ai bug più critici in modo semplice e veloce.

Come funziona Quick Machine Recovery

Quick Machine Recovery entra in azione quando il computer Windows non è in grado di avviarsi. In queste situazioni, infatti, il sistema riparte con Windows Recovery Environment, un ambiente dedicato al ripristino delle funzioni della macchina. A questo punto, entra in azione QMR che è in grado di inviare i dati diagnostici a Microsoft, sfruttando la connessione Wi-Fi oppure la connessione via Ethernet del computer.

In questo modo, Microsoft può verificare se il problema è legato a un bug diffuso e, se necessario, avviare la distribuzione di un aggiornamento mirato per tutti i dispositivi afflitti dallo stesso problema, senza che vi sia il bisogno di avere un accesso fisico al computer. Secondo Bleeping Computer, uno strumento di questo tipo avrebbe potuto garantire una risoluzione rapida del caso CrowdStrike.

Una volta che lo sviluppo sarà terminato, Quick Machine Recovery sarà integrato di default su tutte le macchine con Windows 11 Home mentre sulle versioni Pro e Enterprise l’abilitazione di questa funzione sarà sotto il controllo dell’amministratore del sistema che potrà accedere a vari strumenti aggiunti per personalizzare il funzionamento.

Quando arriva la nuova funzione

QMR, come sottolineato in apertura, è attualmente in fase di test ed è stato rilasciato agli utenti Windows Insider. Questo significa che tutti possono iniziare a sfruttare la nuova funzione che consente a Windows 11 di ripararsi da solo. Lo strumento, però, non è ancora disponibile nella versione stabile del sistema operativo di Microsoft. Bisognerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti per poter registrare l’integrazione completa di Quick Machine Recovery all’interno del software di Microsoft. L’update, dunque, potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane o, al massimo, nel corso del secondo semestre del 2025, in base a come andrà la fase di beta test attualmente in corso nel circuito Windows Insider.