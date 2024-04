Boom delle caselle PEC nel 2023: oltre 1,5 milioni di nuove attivazioni secondo AGID

Cresce la PEC in Italia: scopri i dati aggiornati e tutti i vantaggi della posta certificata per i privati, scegli il migliore servizio per le tue esigenze

La posta elettronica certificata oggi rappresenta uno dei canali principali per inviare e ricevere comunicazioni ufficiali e formali. Ha un valore legale pari a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno e per questo motivo è usata da aziende e professionisti per la gestione del business.

Ma ormai da diversi anni, la PEC è usata anche da tanti cittadini privati per i motivi più disparati. Per esempio, è uno strumento utile per velocizzare e semplificare la comunicazione con la Pubblica Amministrazione. Insomma, siamo davanti a un vero e proprio record, dimostrato anno dopo anno dai numeri. Le statistiche trasmesse da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) rivelano una crescita progressiva della PEC nel 2023. E sicuramente il fenomeno è destinato ad evolversi nel futuro. Vediamo tutti i dati aggiornati, i vantaggi della PEC e qual è il servizio di posta certificata migliore per i cittadini privati.

La crescita della PEC nel 2023: dati AGID

Secondo i dati dell’AgID a dicembre 2023 in Italia si contano più di 261 mila domini e circa 16 milioni di caselle PEC. I messaggi inviati sono oltre 843 milioni per un fenomeno che ha toccato le vette proprio durante quest’anno.

Sono numeri impressionanti, se pensiamo che alla fine del 2022 il numero delle caselle PEC era di 14.663.677. C’è stato un aumento di circa 1.5 milioni di caselle di posta certificata in un anno.

Oggi il servizio è destinato, non solo ai professionisti, ma anche a tanti utenti privati che vogliono snellire invio e ricezione di comunicazioni formali con Pubblica Amministrazione, fornitori di energia elettrica, aziende e contatti di vario tipo.

La PEC del futuro: previsioni e obiettivi

I dati mettono in evidenza una costante crescita della posta certificata in Italia, soprattutto per quanto riguarda gli utenti privati che negli ultimi anni si sono avvicinati a questo strumento e lo adoperano per diversi tipi di comunicazione. La PEC, infatti, è un mezzo affidabile e legalmente riconosciuto per la trasmissione di documenti importanti e sensibili, specialmente nel contesto commerciale e amministrativo. Inoltre, l’entrata in vigore del Regolamento eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) nel 2018 ha rafforzato la normativa e confermato il ruolo centrale della PEC nella trasmissione sicura e certificata di documenti online. A ciò si aggiunge la nascita dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) che permette di reperire qualsiasi domicilio fiscale sulla specifica piattaforma online.

Per garantire la continuità e la rilevanza della PEC nel panorama della comunicazione digitale, facilitando l’utilizzo anche da parte di persone che non hanno conoscenze tecniche o poca dimestichezza con servizi informatici bisognerebbe introdurre strumenti ancora più semplici da utilizzare, veloci e soprattutto sicuri. La sicurezza è cruciale quando si invia e riceve una PEC.

Sicuramente, il panorama è destinato a evolversi perciò, chi ancora non la usa, dovrebbe registrarsi a un servizio PEC e iniziare ad adoperarla per le comunicazioni formali.

Quale servizio PEC scegliere se sei un privato

Chi vuole utilizzare la PEC per le proprie comunicazioni private o altri usi, per esempio per inviare messaggi a enti pubblici, deve concentrarsi molto bene sulla scelta del servizio migliore. È molto importante optare per un servizio con alti standard di sicurezza e semplice da usare. Un alto livello di sicurezza è fondamentale per proteggere le informazioni personali e sensibili da accessi non autorizzati e manipolazioni durante la trasmissione.

La PEC, d’altronde, offre enormi vantaggi agli utenti privati: oltre a rendere l’invio e la ricezione di messaggi molto più semplice e veloce, permette di tracciare tutte le mail in modo da dimostrare anche in seguito l’avvenuta consegna di importanti comunicazioni e documenti allegati via PEC.

L’aumento delle registrazioni di caselle PEC da parte degli utenti privati può essere attribuito proprio a questi vantaggi chiave offerti dalla PEC.

Tra i migliori servizi in circolazione, adatti sia a professionisti che privati, spicca Libero Mail PEC, che offre diversi piani in base al tipo di utente e alle sue necessità.

PEC Family è il piano perfetto per utenti privati, ha un costo di soli 14,99 euro all’anno IVA inclusa. Permette di inviare e ricevere tutte le PEC che si desiderano e ha uno spazio di 1 GB. PEC Unlimited invece è pensato per privati, professionisti e aziende e offre spazio illimitato a soli 30 euro all’anno + IVA.

La PEC di Libero diventa così un ottimo servizio da scegliere in base alle proprie necessità e migliorare, così, la comunicazione sia di privati che di professionisti.

