Come allegare i tuoi documenti nei messaggi di Libero PEC

La posta elettronica certificata è un servizio ormai fondamentale nella comunicazione digitale, perché ti assicura la certezza legale nell’invio e nella ricezione dei messaggi. La PEC è diventato quindi uno strumento molto importante non solo per le aziende, ma anche per i privati.

Quando si deve inviare una comunicazione che abbia valore legale, la PEC si rivela una scelta più economica e semplice da usare delle raccomandate postali. La sua importanza risulta vitale soprattutto comunicazioni ufficiali, con enti e tra professionisti, ma c’è un aspetto che non deve essere sottovalutato: gli allegati. Al momento dell’invio di una PEC, è essenziale allegare i documenti pertinenti per consentire al destinatario di verificare in modo accurato e completo il contenuto della comunicazione. Tra i molti servizi sul mercato di posta elettronica certificata, uno dei più affidabili è Libero Mail PEC e in questo articolo ti spieghiamo come scrivere un messaggio PEC e allegare in modo corretto i documenti da inviare.

Come creare un nuovo messaggio PEC

La prima operazione da fare è creare un nuovo messaggio PEC. Per farlo, accedi alla tua Libero Mail PEC inserendo il tuo indirizzo di posta elettronica certificata e la tua password. Si aprirà la schermata della Mail PEC, dove nella sidebar a sinistra potrai vedere le cartelle della tua casella di posta certificata e nella schermata a destra i messaggi della Posta in arrivo. Nel menu in alto, fai clic su Componi per iniziare.

Si apre una nuova finestra con la bozza del messaggio di posta elettronica certificata da compilare. Per prima cosa bisogna compilare i campi del messaggio, inserendo:

Destinatario

Utenti in copia conoscenza (Cc o Ccn)

Oggetto

Testo del messaggio.

Il testo del messaggio dovrà ovviamente essere pertinente al contenuto dell’oggetto e al contenuto dell’allegato che si desidera inviare.

Come preparare i documenti da allegare alla PEC

Per organizzare i documenti da allegare alla PEC in modo efficiente, è sempre consigliato creare una apposita cartella sul PC, in cui archiviare tutti i file che si intende inviare. Questa cartella dovrebbe essere denominata in modo chiaro e conciso, così da poterla identificare facilmente. All’interno della cartella, è possibile suddividere i documenti per tipologia, per poterli trovare più facilmente quando si ha bisogno di inviarli.

Ad esempio, è possibile creare delle sottocartelle per documenti fiscali, legali, personali, ecc. Oppure, si può creare una sottocartella per ogni comunicazione importante via PEC, così da trovare in un solo posto tutti i documenti da allegare al singolo messaggio che si vuole inviare.

Per quanto riguarda i formati dei documenti, è consigliabile utilizzare sempre formati standard più comuni, come PDF, JPG o PNG. Questi formati sono supportati dalla maggior parte dei programmi di posta elettronica e assicurano che i documenti vengano inviati correttamente. Inoltre, è importante verificare le dimensioni massime dei file che possono essere allegati alla PEC. La dimensione massima varia a seconda del provider di PEC, ma in genere è di 30 MB o 50 MB.

Come allegare documenti a una PEC di Libero PEC

Vediamo ora come allegare correttamente un documento nella tua PEC con Libero Mail PEC. Dopo aver ordinato i file e averli organizzati, sarà sufficiente fare clic su Allega file nel menu orizzontale e dalla finestra che si apre, navigare e selezionare il documento.

Dopo aver individuato l’allegato, ti basterà fare clic su di esso e attendere il caricamento nel messaggio di posta elettronica certificata. Se allegato correttamente, vedrai comparire l’icona del file sotto alla voce Allega file.

Ora non ti resta che fare clic su Invia per procedere con l’invio del tuo messaggio di posta elettronica certificata con Libero Mail PEC.

